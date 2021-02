За пръв път българка е номинирана за награда "Златен глобус"

© Jimmy Kimmel Live

За пръв път България има актриса, номинирана за престижните американски награди "Златен глобус" - Мария Бакалова. 24-годишната жена играе дъщерята на Борат Сагдиев във втория филм на Саша Барън Коен за казахстанския журналист - Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan.

Бакалова е номинирана за главна женска роля в мюзикъл/комедия и ще се конкурира с Кейт Хъдсън (Music), Мишел Пфайфър (French Exit), Розамунд Пайк (I Care A Lot) и Ана Тейлър-Джой (Emma).

Вторият "Борат" е номиниран също така в категорията "Най-добър филм мюзикъл/комедия", а Саша Барън Коен - за най-добър актьор в същия жанр.

