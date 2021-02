Българите: евроскептици, вярващи в личността на лидера и възхода на Китай и Русия

© Associated Press

Преди две седмици "Дневник" представи обширно проучване по поръчка на Европейския съвет за външна политика, в което се говореше за оформянето на 4 "племена" в Европа. Така авторите описваха групирането - вече не по държави, а вътре в самите общества - на отношението към САЩ след мандата на президента Доналд Тръмп, мястото на Америка и Европейския съюз в света, трансатлантическата сигурност и възхода на нови сили.

В това проучване на ЕСВП нямаше данни за България. Но "Дневник" разполага ексклузивно с данни от представително проучване сред българите по същите въпроси от края на миналата година, което показва някои сходни оценки с останалите страни в Европа, но също така по-отчетливо одобрение за последиците от управлението на Тръмп и изненадващо голяма увереност, че до края на това десетилетие Китай и Русия имат шанс да надминат САЩ като световен лидер.

Коментар за данните от България на Весела Чернева от ЕСВП можете да прочетете тук.

Представяме резултатите в графичен вид, но преди това припомняме кои са "четирите племена" на мнение в Европа, за да имате по-добра ориентация в българските отговори:

"Неубедени трансатлантици" (In America We Trust) са най-малобройни, вярват, че САЩ са силна и функционираща демокрация, докато ЕС е разбит и в упадък. Твърдят, че тази страна винаги се е измъквала от кризите и е по-добре позиционирана от Европа да съхрани влиянието си в света. Членовете на тази група традиционно гласуват за популистки десни партии.

"Западът е най-добре" (In the West We Trust) е втората по големина група в ЕС. Хората в нея вярват, че и САЩ, и Европа се развиват добре, и са убедени, че политическата и икономическата система на Запада превъзхожда всичко друго в света. Те не се боят толкова, че в бъдеще Китай може да стане водещата геополитическа сила в света, макар че 53% признават, че в следващите десетина години китайската икономика ще изпревари американската.

"Евроскептици" (In Decline We Trust) е третата по големина от отговорилите в голямото проучване. Според нейните членове и Европа, и Америка са увредени и в упадък, Китай ще надвие Запада като силата, оформяща света, те са геополитически фаталисти, имат пъстри избирателни предпочитания и са склонни да подкрепят партии от двата края на политическия спектър. В това "племе" са и мнозина от разочарованите или неинтересуващи се от политика, тези, които не знаят за кого биха гласували.

"Убедени европейци" (In Europe We Trust) е най-многолюдната група - хора, смятащи, че Европа е в добро политическо и икономическо здраве, докато Америка тежко боледува. Те идват предимно от проспериращи страни, а образователното им ниво е над средното и са почти половината (47%) от заявяващите в проучването, че не биха гласували за популисти, са в това "племе".

След като 4 години администрацията на Тръмп оттегли страната от редица международни споразумения и организации, постави под въпрос стратегически съюзи и наложи дипломация в духа на "танто срещу танто", в анкетата в България 27% казват, че светът е в по-лошо положение след мандата му - точно толкова, колкото са на противоположното мнение.

Любопитно е също, че над половината (51%) от българите смятат, че е много важна личността на президента на САЩ, а не институциите, националните им интереси, принципи, ангажименти (независимо кой е в Белия дом).

Почти точно на по една трета са разделени българите в очакванията си за това какво ще се случи със САЩ в следващите 5 години, т.е. в мандата на президента Джо Байдън.

Това е свързано и с очакванията за това как трябва да изглежда сигурността в Европа. Тук българите не се отличават от общоевропейския резултат на проучването за ЕСВП - открояваща се група осъзнава, че не може напълно и винаги да се разчита на САЩ и трябва да се развиват собствени отбранителни способности.

Проучването на "Алфа рисърч" прави разбивка на този отговори и по отделни парламентарни и извънпарламентарни партии и движения:

Но има и данни, които открояват България от общоевропейското отношение към Русия и шансовете на Китай в обозримо бъдеще да се превърне в сила, диктуваща какво да се случва в света.

Мнозинството на Запад гледа на бъдещето на Русия като на страна, която затъва в авторитарна диктатура и няма капацитет да е световна сила, но с която трябва да се поддържат партньорски отношения за международната сигурност и бизнес. В България представителите и на четирите "племена" поставят на първо място - и то с огромна преднина - важността на отношенията с Русия.

Нещо повече - българите несравнимо повече от всички от европейската анкета на ЕСВП вярват, че Китай и Русия могат до 2030 г. да се изравнят и надминат САЩ (и Запада като цяло) като световен лидер.