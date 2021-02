Коронавирусът по света: Чехия отчете рекорден брой пациенти в тежко състояние

Учени призоваха правителствата да отложат прилагането на втората доза ваксина срещу COVID-19 на "Пфайзър". Според тях медикаментът има ефективност 92.6% след първата доза.

© Associated Press

Изследователите, Данута Сковронски и Гастон де Серес, заявиха, че изводите им са базирани на документите на "Пфайзер", предоставени на Американската администрация по храните и лекарствата. Писмото им е публикувано в журнала The New England Journal of Medicine.

Тези констатации също са подобни на ефективността на първата доза - 92.1%, отчетена за иРНК ваксината на "Модерна", казват още те. Те предупредиха, че не е сигурно колко дълго продължава защитата от единична доза, но прилагането на втората доза един месец след първата дава "малко добавена полза в краткосрочен план".

"Предвид настоящия недостиг на ваксини отлагането на втората доза е въпрос на национална сигурност, който, ако бъде пренебрегнат, със сигурност ще доведе до хиляди хоспитализации и смъртни случаи, свързани с COVID-19, тази зима в САЩ", предупреждават учените.

"Пфайзер" отвърна, че алтернативните режими на дозиране на неговата ваксина все още не са оценени и че решението за това се взема от здравните власти.

"Ние от "Пфайзер" вярваме, че е от решаващо значение за здравните власти да провеждат наблюдение на въведените алтернативни схеми на дозиране, за да се гарантира, че ваксините осигуряват максимално възможната защита", добави той.