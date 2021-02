Банка JPMorgan тества блокчейн плащания в космоса

JPMorgan Chase & Co наскоро e тествала блокчейн плащания между сателити, обикалящи около Земята, заявиха пред "Ройтерс" ръководители на банката, показвайки, че цифровите устройства могат да използват технологията на криптовалутите за транзакции.

Така нареченият Интернет на нещата (IoT), където устройствата комуникират помежду си, е най-често свързван с потребителската електроника, включително интелигентни високоговорители като Amazon Echo и Google Home. Но потенциалът на този модел за бизнеса е огромен. Банките искат да бъдат готови да обработват плащанията, когато тези интелигентни устройства започнат да правят транзакции автономно. Умар Фарук, главен изпълнителен директор на блокчейн бизнеса на JPMorgan Onyx, смята, че космосът е страхотно място да изпробват идеята си.

За провеждането на космическия експеримент, блокчейн екипът на банката не е изстрелял свои собствени сателити в космоса, а работи с датската компания GOMspace, която позволява на трети страни да качват и тестват софтуер на нейните сателити.

Сателитният тест е показал, че блокчейн мрежите могат да са основа на транзакциите между ежедневни обекти, смята Фарук.

Тестът също така показва, че е възможно да се създаде пазар, където сателитите да си изпращат данни в замяна на плащания, тъй като все повече частни компании изстрелват свои собствени устройства в космоса, каза Тайрън Лобан от Onyx.

Примери за IoT плащания, които биха могли да станат реалност скоро, включват интелигентен хладилник, който поръчва и плаща мляко в сайт за електронна търговия, или самоуправляваща се кола, плащаща за бензин.

© Reuters

Блокчейн, който за пръв път се появи като софтуер, на който се базират криптовалутите, е на практика споделена цифрова счетоводна книга на транзакциите (т.е. - поне на теория - за да подправиш нещо в нея, трябва да имаш контрол над всички, които притежават тази книга, а това е практически невъзможно). Технологията може да се използва във всякакви сфери, където се водят подробни записи, и намира приложение от финансовия свят до музейното дело.

Финансовите компании са инвестирали милиони долари, за да намерят приложения за технологията с надеждата, че тя може да намали разходите и да опрости по-сложни ИТ процеси, като движения на ценни книжа или международни плащания.

Доклад на Bank of America, публикуван тази седмица, показва че 21% от банките, които институцията наблюдава, вече използват блокчейн технология под една или друга форма. JPMorgan, Citi, Wells Fargo, US Bancorp, PNC, Fifth Third Bank, и Signature Bank са сред най-големите банки, приели новата технология.