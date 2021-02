Коронавирусът по света: Орбан с китайска ваксина, Чехия иска руската (хронология)

Австралия получи днес 300 000 дози от ваксината на "Астра Зенека" (AstraZeneca PLC), над два пъти повече от количеството на всички ваксини, доставени в страната досега, позволявайки на правителството да ускори имунизационната си кампания срещу COVID-19, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА.

Масовата ваксинация на 25-те милиона жители започна в понеделник след пристигането на първа партида от над 142 000 дози от ваксината на "Пфайзер"/"Бионтех" (Pfizer Inc and BioNTech SE).



Очаква се седмичният брой на поставените ваксини да достигне 1 милион към края на март, когато компанията Си Ес Ел (CSL Ltd) започне да произвежда на място 50 милиона дози "Астра Зенека".

Днес няма нови потвърдени случаи на коронавируса в Австралия - 30-ият такъв ден досега през 2021 г. От началото на годината няма смъртни случаи, свързани с COVID-19. От началото на пандемията са регистрирани над 29 000 заразени и 909 починали.