Бийонсе, Суифт, Ейлиш - "Грами" триумф на дамите

Тейлър Суифт и Били Айлиш получиха ключовите награди "Грами" в историческа за музикалната индустрия в САЩ вечер, доминирана от дамите. Бионсе събра 4 от наградите с форма на грамофончета, с което има общо 28 в кариерата си - повече от досегашния рекордьор Алисън Краус, изпълнителка на блу грас музика.

Folklore, с който Суифт изненада посред пандемията, бе обявен за албум на годината. Така тя става първата жена, получила тази награда 3 пъти.

Баладата Everything I Wanted на Били Айлиш е с "Грами" за запис на годината, а 4 награди (две от тях споделени) и много комплименти от колегите си получи Мегън Тий Сталиън, обявена за най-добър млад творец.

Песен на годината стана I Can't Breathe, носеща името на фразата, която няколко пъти произнася убитият от полицаи чернокож Джордж Флойд. Тя е написана именно по повод протестите Black Lives Matter, избухнали срещу расизма в страната след това.

Засиленото внимание към "черната култура" през изминалата година е олицетворено и от обявяването на Black Parade на Бионсе за най-добро R&B изпълнение.

Дуа Липа е с "Грами" за най--добър албум с поп песни за Future Nostalgia, който стана много популярна интерпретация на диско епохата. Освен към британката погледите бяха насочени и към южнокорейската момчешка група BTS, която бе номинирана в категорията "дует или група", но грамофончето отиде при Лейди Гага и Ариана Гранде за сингъла им Rain on Me.

Церемонията представляваше смесица от предварително записани и изпълнения на живо, дистанция между участниците, моменти от залата и на открито в Лос Анджелис, но, общо взето, далеч от сложния сценичен и танцов спектакъл, отбелязващ годината на творчество и усилия в музикалната индустрия. Част от наградите в неделя бяха връчени на по-малки събития в Нешвил, Ню Йорк и Лос Анджелис. Десетки милиони американци са ваксинирани досега, но все още цари несигурност за музикални фестивали, турнета и концерти.

Албум на годината - Folklore, Тейлър Суифт

Запис на годината - Everything I Wanted, Били Айлиш

Песен на годината - I Can't Breathe на H.E.R. & Tiara Thomas

Най-добър нов изпълнител - Меган Тий Сталиън

Най-добро поп дует/група изпълнение - Rain On Me, Лейди Гага, Ариана Гранде

Най-добър вокален поп албум - Future Nostalgia, Дуа Липа

Най-добро рок изпълнение - Shameika, Фиона Епъл

Най-добро рап изпълнение - Savage, Меган Тий Сталиън и Бийонсе

Най-добър рок албум - The New Abnormal на The Strokes

Най-добро музикално видео - Brown Skin Girl на Бийонсе, дъшеря ѝ Блу Айви и WizKid

Най-добър музикален филм - Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice, на Линда Ронстад

Най-добър албум от мюзикъл на сцена - Jagged Little Pill, Аланис Морисет и актьори от Бродуей.