Мария Бакалова е номинирана за "Оскар" заради "Борат 2"

© bafta.org

Българката Мария Бакалова е номинирана за най-добра поддържаща актриса в "Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm).

Тя ще се състезава за статуетката с Глен Клоуз (Hillibilly Elegy), Оливия Колман (The Father), Аманда Сейфрид (Mank) и Юн Ю-Джън (Minari).

Още преди съобщението на Американската филмова академия Бакалова вече получи за породилия спорове (включително в България) филм на Саша Барън Коен номинации за "Златен глобус" (макар да не спечели), и за наградите BAFTA, чиято церемония предстои през април.

Церемонията ще е на 25 април.

Mank - историята на "Нетфликс" за създаването на сценария за култовия филм "Гражданинът Кейн" от Хърбърт Манкевиц (изигран от Гари Олдман) - бе и филмът с най-много номинации, общо 10.

За най-добър филм ще се състезават още The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal и The Trial of the Chicago 7.

Подробности очаквайте по-късно на www.dnevnik.bg.