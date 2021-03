Ожесточена търговска война между собствениците на NOVA и bTV се разгаря в Сърбия

© Associated Press На протестите през февруари 2019 г. вратите на националната телевизия в Белград бяха облепени със стикери "Излезте на улиците", "Не е нормално" и "Цензура". Тогава хиляди протестираха срещу президента Александър Вчич.

Представете си, че сте собственик на магистралата Белград-Ниш, аз притежавам най-голямата транспортна компания, но вие не ме пускате да мина - естествено, че моята компания ще фалира." Така икономистът Горан Радославлевич описва същността на ожесточения търговски спор в Сърбия между компаниите, контролиращи в България Виваком/Нова броудкастинг груп и Теленор/bTV Медиа груп.

На пръв поглед той е за господстващо положение в сектора на доставчиците на кабелна инфраструктура, но в крайна сметка опира до това какви телевизии могат да гледат сърбите. Спорът между PPF Group на чешкия милиардер Петр Келнер и United Group на големия инвестиционен фонд BC Partners премина в насрещни съдебни искове, обвинения за сдружаване на PPF с правителството в Белград и за заплашване свободата на медиите в страната.

Премиерът Ана Бърнабич обясни, че секторът на медиите в случая не е е засегнат и става дума само за кабелните оператори. Чешкият премиер Андрей Бабиш бе питан за спора при визитата си в Белград по-рано този месец, и той също само каза, че знае за него, но няма да се намесва, защото случаят е в ръцете на антимонополната комисия на Сърбия. Но N1, един от популярните телевизионните канали на United Group в страната, почти всеки ден остро критикува действията на PPF и правителството, така че медии реално са включени в битката.

Засегната е позицията на Serbia Broadband (SBB) - водещият кабелен оператор за телевизии, широколентов интернет и фиксирана телефония (с услугите на EON и Total TV), както и телевизиите N1, Nova S, Sport Klub и интернет сайтове. Всички те са на United Group. Публикация от миналата година на регулатора "Рател" за състоянието на пазара през 2019 г. показва, че SBB е контролирал почти половината (47%) от пазара на платени телевизии и една трета от доставките на интернет.

Конфликтът е заложен преди две десетилетия, когато не бе приета от правителството дългосрочна стратегия за развиване на телекомуникациите. Така всичко остана на инициативността на предприемачите, държавният телеком се включи много късно - когато SBB вече бе доминираща сред кабелните оператори.

Днес Келнер контролира вторият по големина мобилен оператор Telenor Serbia (контролиран от PPF) с почти една трета дял. Водещ - с по над 40% дял - в мобилни услуги и интернет е държавният Telekom Serbia, който обаче има само 27% дял в кабелните телевизии.

Когато се появиха съобщения за предстоящо споразумение за предоставяне на оптична инфраструктура от държавния телеком на Петр Келнер, беше ясно, че това вещае сериозно пренареждане на пазарните дялове в ущърб на SBB. В края на януари Telekom Srbija, за която се смята, че е с около 3.5 пъти по-големи приходи (над 800 млн. евро) от SBB, твърдеше, че това не е есклузивно партньорство с Келнер, че неговата Telenor ще може да купува видео съдържание от държавната фирма и че не планират алианс или сливане. По оценки на изпълнителния директор Владимир Лучич оценката за споразумението е над 250 милиона евро в следващите 15 години.

Телевизионните канали на United Media

Когато поискаш изключение

Формално погледнато, става дума за поискано "изключение от забраната за споразумения по ограничено и определено бизнес сътрудничество в определен бизнес сегмент". Такова изключение е допустимо съгласно чл. 10 от Закона за защита на конкренцията.

Но в чл.11 на закона е описано, че изключенията се допускат, "ако допринасят за подобряване на производството и търговията, т.е. стимлират технологичния и икономически напредък и предоставят на потребителите честен дял от ползите, стига те да не имат рестриктивен ефект варху пазарните участници". Т.е. предназначението на едно такова споразумение е "да не изключва конкуренцията на съответния пазар или на значителна част от него"

Телевизия N1 съобщи първа за "таен сговор" на държавата с PPF за задушаване бизнеса на SBB до под 30% дял и на телевизиите на United Group. Именно това се има предвид в сравнението на Радославлевич със затворената за конкретен превозвач магистрала - партньорство между Telenor и Telekom, което потенциално ще е толкова доминиращо, че United Group ще остане без капацитет да инвестира в инфраструктура и ще бъде изтласкана от пазара. На 27 януари сръбската КЗК заяви, че ще разгледа поискано изключение и няма повече да коментира по случая, нито сроковете за взимане на решение.

Сянката на Вучич

"Дневник" разговаря с източник от Белград, който потвърди, че ситуацията изглежда така и че в нея като че ли няма "лоши" и "добри". Според него президентът Александър Вучич иска всички медии да имат проправителствена политика и това е една от призмите, през които може да се гледа на спора на кабелните оператори. Лошото е, че от всичко губят обикновените хора, тъй като в битката са започнали да изчезват определени канали на конкурента от пакетите за кабелни телевизии, които са платили.

Освен това белграският събеседник припомни, че проблемите на United Group с Telekom Srbija се изостриха още в края на 2019 г. Тогава кабелните оператори Supernova, Radius Vector и Copernicus Technologies (брандове на държавния телеком) не подновиха дооворите си да разпространяват телевизиите на тази група. Изведнъж поне 200 хиляди домакинства бяха лишени от 17 канала на United Media и това раздразни доста хора, включително защото изгубиха достъп до излъчването на мачове от Премиършип и Лига Европа.

Източникът на "Дневник" насочи вниманието и към това, че напоследък United Group се оказават с проблем в Хърватия за разпространването на телевизионния си канал Sport Klub, но там той случаят е свързан с оператора А1. Преди това групата имаше проблеми в Босна и Херцеговина и в Черна гора.

"Репортери без граници" също зае позиция по случая. Павол Салай, представетилят на организацията за Западните Балкани, заяви за Радио "Свободна Европа", че медии като N1, Nova S и Newsmax Adria предоставят на обществото информация, която не може да се научи от контролинаните от държавата медии:

"Загрижени сме, че споразумението между държавната Telekom Srbija и частния мобилен оператор Telenor може негативно да повлияе на медийния плурализъм и още повече да засили държавното влияние в медийната сфера. Има риск договорът им да попречи на кабелния оператор SBB да достига до по-широка аудитория."

За изданието "Истиномер" коментира проф. Петър Джукич, бивш член на сръбската КЗК, според когото SBB изглежда като потенциална жертва в момента, но напомня, че и тази компания се е опитвала да злоупотребява с доминиращото си положение.

© Associated Press

Много прилича на опит за елиминиране на конкурент

Той казва, че споразумението на Telenor-Telecom е много спорно и вероятно е незаконно, ако резултатът е елиминиране на друг участник от пазара:

"Този случай с очевидните намерения на подписалите го е ярък пример за лоши рестриктивни намерения, както и стряскащо пренебрегване на друга страна по всичко, свързано с конкуренцията. В чии интерес? Може да е в интерес на Telenor, но определено не е в интерес на Telekom. Ако (държавният телеком) предоставя под наем ресурсите си на друг, пък било и частен, участник, то в интерес на компанията и на обществото е условията да са прозрачни, да не са рестриктивни и да са съответстващи на условията за конкуренция".

PPF: Това е търговска война

Според Джукич още не може да се говори ясно за картелиране в смисъла на закона като съвместно и координирано излизане на пазара, даващо по-силна позиция на един от конкуриращи се участници. "Сега всичко зависи от избора на продукти и хармонизирането на практиките", допълва той.

Терминът "търговска война" не е ефектно заглавие на медиите, а така нарича ситуацията самата PPF. В съобщение от 1 февруари отговарящият за телеком бизнеса Ладислав Бартоничек (той е и прекият отговарящ за bTV Group) казва:

"След поредния излъчен от N1 неточен и спекулативен репортаж с изкривена информация единственото ми заключение е, че интересът на United Group е да разпали и раздухва търговска война в Сърбия. Това не е в интерес на никого, особено на сръбските клиенти. Категорично отхвърляме обвиненията, излъчвани от N1 от 25 януари насам."

Бартоничек обвинява SBB в "политизиране и демонизиране на съвсем стандартно бизнес споразумение между Telenor и Telekom", в оказване натиск на антимонополния регулатор и остро критикува "тактиката на United Group да злоупотребяват с позицията си на медиен собственик на N1 като влияят върху редакционното ѝ съдържание в името на собствените си комерсиални планове".

PPF настоява медийната общност да прегледа обвиненията и да провери дали United Group не злоупотребява с ценностите, нормите и законите, определящи медийната свобода.

© sbb.rs SBB е кабелен доставчик с водещи позиции в Сърбия.

Държава в ръцете на "организирана престъпна група"?

Критиките на платформите на United Group наистина са изключително остри. Веселин Симонович, главен редактор на портала Nova.rs, написа в свой коментар, че сръбските власти изглежда са твърдо решени с всички средства - държавни компании, чуждестранни магнати и стари и нови медии с неясна собственост да унищожат United Group, нейната SBB и съсобственика им Драган Солак:

"Грехът на тази компания е, че дава на журналистите и редакторите свобода да вършат работата си професионално. Сърбия е управлявана от криминални власти, нанасящи серизони щети и на региона. Тази престъпна организация ограбва безсрамно Сърбия от 9 години. (...) Те обличат джебчии, трафиканти и всякакви боклуци в скъпи костюми и ги представят за бизнесмени. Наркодилъри и убийци станаха техни съюзници в разправата с всеки, който не споделя възгледите им, а някои бяха издигнати и до статут на уважавани бизнесмени, радващи се на защита от най-високи нива. Няма по-едри сделки от тези за асфалтиране на пътища, строителство и търговия. Хора без чест лъжливо се представят за собственици на медии, за редактори и журналисти, замерят с кал около себе си и рисуват мишени на челата на всеки, който осветлява тази организирана престъпна власт. Всеки, който има бизнес с тази организирана престъпна организация, светкавично забогатява. Това включва министри, партийци и семействата им, които не са имали и една година трудов стаж. Хора преминаха на тяхна страна, за да защият незаконно придобити имоти, и увеличават богатството на този полуграмотен нов елит със своите "експертни" услуги."



Защо е важно

Понеже телевизиите на United Group често критикуват правителството, се създаде ситуция, в която абонатите на SBB на практика гледат едни новини, докато другата половина от сърбите са оставени на проправителствени медии и пропаганда.

Онлайн форумът Just Security за анализи за американската национална сигурност и политика обърна внимание на този сблъсък преди дни. Според автори в обзор за форума, базиран в Reiss Center on Law and Security към Училището по право на New York University, "комбинацията от медии, телекомуникационни мрежи и други цифрови услуги под обща собственост - дали на PPF или на друг конгломерат - е заплаха за демократичния преход на държавите от Западните Балкани".

Спорът в Сърбия още не е приключил и е прибързано и трудно да се прави пряк паралел със ситуацията в България. Основната разлика е, че в сръбската триада участва силен държавен телеком, какъвто в България от доста години няма. Както и че в Сърбия United Group няма телеком. Но казусът е любопитен да се следи, защото в остър конфликт са големи инвеститори в българския комуникационен и медиен пазари. Както и защото става дума за това как достъпът до държавна инфраструктура може да е решаващ фактор и колко важна е ролята на Комисията за защита на конкуренцията и регулаторите.

Проф. Петър Джукич обяснява, че ако сделката мине в Сърбия ефектът в дългосрочен план по принцип е лош за потребителите - при отсъствие на конкуренция и деградиращи институции, контрол и върховенство на закона възползвалият се от новите си позиции победител би увеличил печалбите като намали разходите, а това означава и по-лошо качество. Що се отнася до кабелните мрежи и телевизиите N1 и Nova S, те е много вероятно да бъдат подложени на дискриминация.