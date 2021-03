Първият туит на съоснователя на Twitter е продаден за почти 3 млн. долара

© Reuters

Джак Дорси, изпълнителен директор и един от основателите на Twitter, продаде първото си съобщение в тази световно известна платформа за микросъобщения срещу малко повече от 2.9 милиона долара, съобщи "Ройтерс".

Туитът е под формата на NFT (non-fungible token) - вид уникален цифров актив, чиято попуярност буквално експлодира през последните месеци. Превеждан още като "незаменим маркер", това е единица в блокчейн система, която е незаменима и представлява както цифрово изобразително изкуство, така и звукозапис, видео или друг творчески продудкт.

Понеже всеки NFT има уникален цифров "подпис" в блокчейн система, всеки може да провери и потвърди автентичността му, както и кой го притежава.

Самият туит не е нещо особено - Дорси написал на 21 март 2006 г. текста just setting up my twttr (просто си настройвам туитър-а).

Под фомрмата на NFT този туит е продаден на платформата Valuables, притежавана от американската компания Cent.

Плащането е в криптовалута Ether - 1630.5825601 ETH, които в момента на продажбата са имали еквивалента на $2 915 835.47, потвърди Камерън Хиджази, изпълнителен директор и съосновател на Cent.

Компанията посочи, че кпувачът е Сина Естави, според профила му в "Туитър" той е базиран в Малайзия и ръководи блокчейн фирмата Bridge Oracle.

Дорси получава 95% от сумата, а Cent - останалите 5%. На 9 Март той написа, че ще обмени спечеленото в биткойн и ще го дари на хората, засегнати от COVID-19 в Африка.