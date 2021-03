Голям товарен кораб блокира Суецкия канал

How big is this #SuezCanal plug? Ultra big.

MV #EVERGIVEN

Size: 400m long / 59m wide

Gross tonnage: 219,079

Capacity: 20,388 TEUs (20ft container equivalents).

One of the largest container ships in operation. pic.twitter.com/rJunpJrAKE

