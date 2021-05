"Сотбис" ще приема и криптовалути за творба на Банкси

© Reuters

Аукционната къща "Сотбис" (Sotheby's) съобщи днес, че ще приема криптовалутите биткойн и етериум като платежно средство в търг за култовата творба на Банкси Love is in the Air, предаде "Ройтерс". Това се случва за първи път при аукцион за физически съществуващо изкуство и е поредното доказателство, че криптовалутите все повече се приемат.

Очаква се офертите да достигнат между 3 и 5 милиона долара и купувачът ще има опция да плати с криптовалута, обяви "Сотбис". Аукционната къща си партнира за продажбата с платформата "Койнбейз" (Coinbase), която се ангажира да съдейства за регулиране на ценовите колебания по време на търга в Ню Йорк идната седмица.

Миналия месец биткойнът достигна рекорд от малко под 65 000 долара.

Криптовалутите вече са оставили отпечатъка си в света на дигиталното изкуство. Дигиталната творба Everydays - The First 5000 Days на американския творец Майк Уинкелман, по-известен като Бийпъл, бе продадена за близо 70 млн. долара през март от "Кристис" (Christie's). Тогава за първи път голяма аукционна къща продаде творба, която не съществува във физическа форма.