Тръмп ще общува с привърженици с нова платформа "от бюрото" си

Три месеца след като спря да е президент на Съединените щати, Доналд Тръмп иска да общува с привържениците си чрез собствения си сайт. На него сега има специален раздел, From the Desk of Donald J. Trump ("От бюрото на Доналд Дж. Тръмп"), където се публикуват съобщения от негово име.

Платформата е достъпна публично от вчера. Първото съобщение на нея обаче е от 13 април, когато негови приближени вече говореха за плановете му.

Това става, след като основните социални мрежи спрях профилите му. Наблюдатели отбелязват, че фактическият му блог визуално напомня за "Туитър"; разликата е, че публикациите вътре са само негови, но с бутони за споделяне привържениците му могат да ги пускат и във "Фейсбук" и "Туитър".

"Това е просто едностранна връзка. Системата дава на Тръмп да общува с последователите си", казва източник на "Фокс нюз", запознат с платформата.

Тръмп беше блокиран в "Туитър", "Фейсбук" и "Ютюб", след като негови привърженици нахлуха в Капитолия във Вашингтон на 6 януари. Предишният държавен глава обяви платформата часове преди днешното решение (тази вечер по българско време) на надзорния съвет на "Фейсбук" дали забраната Тръмп да публикува остава в сила, или може да бъде премахната.

"Туитър" не смята да допуска Тръмп засега. "Ютюб" може да разблокира профила му.