Пътнически самолет изчезна над Камчатка

Самолет "Ан-26", извършващ пътнически превоз между двата края на полуостров Камчатка, е загубил връзка с радарите.
Това съобщава Министерството на извънредните ситуации, което цитира руски медии.
Самолетът по предварителни данни е с 22-ма пътници (включително едно дете) и шестима души екипаж според информация на РИА "Новости".
Полетът от Петропавловск-Камчатский (регионалната столица в югоизточната част на Камчатка) до Палана на север може да е паднал близо до въглищна мина близо до финалната си дестинация или в морето според други данни в руски медии.
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 5522 Разстроено
Лошо... Тези самолети не летят много високо, нито много бързо, затова се надявам, да има оцелели..."Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
дедо АндроРейтинг: 1180 Неутрално
Сега като почнат седмици наред да търсят черната кутия... Ама това е български специалитет, пардон.Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
Дано да са отървали кожата хорицата...
selqninРейтинг: 1457 Неутрално
"Руснаци, Сър"!!!
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4683 Неутрално
До коментар [#3] от "selqnin":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Отново се отличи с най-"умен" коментар.
Тони КОСТОВРейтинг: 1167 Неутрално
А какво става с Черната кутия на МиГ-а ? Или вече никой не го интересува ?
deafРейтинг: 2411 Неутрално
Вижте какво прави един 46-годишен Боинг:
https://www.letene.com/46-годишен-boeing-737-200-направи-аварийно-кацане-в/
hamiltonfРейтинг: 4292 Неутрално
45 год. Ан-26, един от най-раздрънканите самолети в авиационната история?! "Високотехнологичната" нация!?Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
ТанграРейтинг: 1429 Разстроено
Извинявам се за черния хумор!
Чукчите не се научиха да не слизат и да не се качват в движение.
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 5522 Любопитно
До коментар [#7] от "hamiltonf":"Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
На старите Ан-24 управлението на елероните беше с въжета, като на велосипедните спирачки, но 26 вероятно е по-модерен.
quatro_4x3Рейтинг: 1805 Неутрално
"Самолет "Ан-26", извършващ пътнически превоз между двата края на полуостров Камчатка, е загубил връзка с радарите."Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
Ливадо мисирска, каква връзка поддържат самолетите с радарите, че я е загубил?????????
selqninРейтинг: 1457 Весело
До коментар [#4] от "КМЕТ В СЯНКА":
Умните коментари са изключително Ваш приоритет!
Нямам Вашата вселенска експертиза по всичко, изключителните Ви "ерудиция", "капацитет" и колосален "интелект"!!!
Аз просто констатирам Фактите - руснаците са нация и общество с практики от 19-ти век, което има имперски амбиции за световно лидерство и господство, а не е в състояние да преведе един граждански полет и да го приземи успешно?!
Да го обясня по-просто специално за Вас?!
ApopheniaРейтинг: 2516 Неутрално
До коментар [#10] от "quatro_4x3":☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
относителна
quatro_4x3Рейтинг: 1805 Весело
По-нов и по-модерен - от времето на Ленин. Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
3biriРейтинг: 2071 Неутрално
До коментар [#11] от "selqnin":
А аз констатирам факта, че вчера падна във Филипините самолет произведен в САЩ и нямаше нито един кретенски коментар.
дерибеевРейтинг: 2989 Неутрално
До коментар [#11] от "selqnin":всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
Аз просто констатирам разликата в коментарите/агитките под статии с еднакви трагедии
https://www.dnevnik.bg/sviat/2021/07/05/4228786_jertvite_na_katastrofata_s_filipinskiia_voenen_samolet/
дерибеевРейтинг: 2989 Неутрално
Архивна снимка на витлов самолет дали няма АПвсеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4683 Неутрално
До коментар [#16] от "дерибеев":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
https://bg.wikipedia.org/wiki/Антонов_Ан-26