Пътнически самолет изчезна над Камчатка

© Associated Press Снимката е архивна

Самолет "Ан-26", извършващ пътнически превоз между двата края на полуостров Камчатка, е загубил връзка с радарите.

Това съобщава Министерството на извънредните ситуации, което цитира руски медии.

Самолетът по предварителни данни е с 22-ма пътници (включително едно дете) и шестима души екипаж според информация на РИА "Новости".

Полетът от Петропавловск-Камчатский (регионалната столица в югоизточната част на Камчатка) до Палана на север може да е паднал близо до въглищна мина близо до финалната си дестинация или в морето според други данни в руски медии.