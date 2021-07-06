Пътнически самолет изчезна над Камчатка

Снимката е архивна

© Associated Press

Снимката е архивна



Самолет "Ан-26", извършващ пътнически превоз между двата края на полуостров Камчатка, е загубил връзка с радарите.


Това съобщава Министерството на извънредните ситуации, което цитира руски медии.


Самолетът по предварителни данни е с 22-ма пътници (включително едно дете) и шестима души екипаж според информация на РИА "Новости".


Полетът от Петропавловск-Камчатский (регионалната столица в югоизточната част на Камчатка) до Палана на север може да е паднал близо до въглищна мина близо до финалната си дестинация или в морето според други данни в руски медии.

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Коментари (17)
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  1. 1 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 5522 Разстроено

    Лошо... Тези самолети не летят много високо, нито много бързо, затова се надявам, да има оцелели...

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  2. 2 Профил на дедо Андро
    дедо Андро
    Рейтинг: 1180 Неутрално

    Сега като почнат седмици наред да търсят черната кутия... Ама това е български специалитет, пардон.

    Дано да са отървали кожата хорицата...

    Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
  3. 3 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 1457 Неутрално

    "Руснаци, Сър"!!!

  4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4683 Неутрално

    До коментар [#3] от "selqnin":

    Отново се отличи с най-"умен" коментар.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  5. 5 Профил на Тони КОСТОВ
    Тони КОСТОВ
    Рейтинг: 1167 Неутрално

    А какво става с Черната кутия на МиГ-а ? Или вече никой не го интересува ?

  6. 6 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 2411 Неутрално

    Вижте какво прави един 46-годишен Боинг:

    https://www.letene.com/46-годишен-boeing-737-200-направи-аварийно-кацане-в/

  7. 7 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4292 Неутрално

    45 год. Ан-26, един от най-раздрънканите самолети в авиационната история?! "Високотехнологичната" нация!?

    Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
  8. 8 Профил на Тангра
    Тангра
    Рейтинг: 1429 Разстроено

    Извинявам се за черния хумор!

    Чукчите не се научиха да не слизат и да не се качват в движение.

  9. 9 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 5522 Любопитно

    До коментар [#7] от "hamiltonf":

    На старите Ан-24 управлението на елероните беше с въжета, като на велосипедните спирачки, но 26 вероятно е по-модерен.

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  10. 10 Профил на quatro_4x3
    quatro_4x3
    Рейтинг: 1805 Неутрално

    "Самолет "Ан-26", извършващ пътнически превоз между двата края на полуостров Камчатка, е загубил връзка с радарите."


    Ливадо мисирска, каква връзка поддържат самолетите с радарите, че я е загубил?????????

    Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
  11. 11 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 1457 Весело

    До коментар [#4] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Умните коментари са изключително Ваш приоритет!
    Нямам Вашата вселенска експертиза по всичко, изключителните Ви "ерудиция", "капацитет" и колосален "интелект"!!!
    Аз просто констатирам Фактите - руснаците са нация и общество с практики от 19-ти век, което има имперски амбиции за световно лидерство и господство, а не е в състояние да преведе един граждански полет и да го приземи успешно?!
    Да го обясня по-просто специално за Вас?!

  12. 12 Профил на Apophenia
    Apophenia
    Рейтинг: 2516 Неутрално

    До коментар [#10] от "quatro_4x3":

    относителна

    ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
  13. 13 Профил на quatro_4x3
    quatro_4x3
    Рейтинг: 1805 Весело

    До коментар [#7] от "hamiltonf":На старите Ан-24 управлението на елероните беше с въжета, като на велосипедните спирачки, но 26 вероятно е по-модерен.
    —цитат от коментар 9 на Незнайко в Слънчевия град


    По-нов и по-модерен - от времето на Ленин.

    Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
  14. 14 Профил на 3biri
    3biri
    Рейтинг: 2071 Неутрално

    До коментар [#11] от "selqnin":

    А аз констатирам факта, че вчера падна във Филипините самолет произведен в САЩ и нямаше нито един кретенски коментар.

  15. 15 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 2989 Неутрално

    До коментар [#11] от "selqnin":

    Аз просто констатирам разликата в коментарите/агитките под статии с еднакви трагедии

    https://www.dnevnik.bg/sviat/2021/07/05/4228786_jertvite_na_katastrofata_s_filipinskiia_voenen_samolet/

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  16. 16 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 2989 Неутрално

    Архивна снимка на витлов самолет дали няма АП

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  17. 17 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4683 Неутрално

    До коментар [#16] от "дерибеев":

    https://bg.wikipedia.org/wiki/Антонов_Ан-26

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!




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