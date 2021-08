Управляващите в Турция рекламират Истанбул с живота, който отричат

© Скрийншот Twitter @TCKulturTurizm

Светски настроените турци започнаха да осмиват опита да управляващите в Турция да си присвоят начина на живот, който от години атакуват, пише "Ал Монитор".

Отговорът на промоционално видео на Истанбул показва, че в този (противопоставящ се на консервативния) лагер остават в сила притесненията от намеса на правителството.

Млади хора, шикозно облечени и на възраст между 20 и 30 години, крачат или танцуват по улиците на Истанбул в едноминутното видео Istanbul is the New Cool, наслаждават се на вечеря край знаков мост в града, возят се на ферибот, има дори необяснимо балетно изпълнение.

За 19 г. Партията на справедливостта и развитието (ПСР) работи за по-видимо място на исляма в обществения живот, наложени бяха и ограничения на нощния живот и за купуването на алкохол (а то бе и напълно забранено по време на 17-дневния локдаун. След края на ограниченията остана в сила забраната за музика след полунощ в баровете и ресторантите.



"Това Турция в паралелна вселена без ПСР ли е," пита в "Туитър" известен музикант. Друг потребител отбелязва: "Оригиналното име на филма е: "Истанбул след ПСР"."

Според политолога "Берк Ешен" от уиверситета "Сабанджъ" в Истанбул, след като направиха всички по силите си, за да направят турското общество много по-благочестиво, властите в страната, изглежда, отчаяно опитват да привлекат туристи, докато пандемията само влошава икономическата криза.

По думите на Ешен върху турците има "огромен натск" да не приемат пиенето и други несъвместими с исляма практики като нормални за себе си, а да ги оставят на чуждите туристи, и това напомня на ситуацията в арабските монархии в Персийския залив, чиито поданици стоят далеч от тези занимания, а за туристите те са разрешени.

През май видеоклип, показал Турция като безопасна за туристите, бе премахнат с твърдения, че поставя туристите пред турците. Вив видеото персоналът в хотели и ресторанти носи маски с надписи "Наслаждавай се, ваксиниран съм" и обслужва туристи без маски. По това време турците трябваше да стоят у дома, а повечето от тях - да чакат да бъдат ваксинирани.