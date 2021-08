Още един борсов удар по китайския Tencent след обвинения, че създава "духовен опиум"

© Reuters

Китайският Tencent Holdings Ltd заяви във вторник, че допълнително ще ограничи достъпа на малолетни и непълнолетни до водещата си видеоигра, часове след като акциите й пострадаха от статия в държавна медия, която описва онлайн игрите като "духовен опиум".

Economic Information Daily посочи конкретно "Честта на кралете" на Tencent в статия, в която се казва, че непълнолетните са пристрастени към онлайн игрите, и призовава за повече ограничаване на този сектор. Изданието е свързано със "Синхуа", най-голямата държавна информационна агенция в Китай.

Масираната атака отново разпали опасенията на инвеститорите за държавна намеса в Китай, след като Пекин вече се насочи към сектори като недвижимите имоти, образованието и технологиите да ограничат натиска върху разходите и да препотвърди върховенството на социализма след години на ускорен растеж на пазара, обяснява "Ройтерс".

"Те не вярват, че има недосегаеми сектори, и ще реагират - понякога и прекалено - на всичко в държавните медии, което се вписва в контекста на натиска над технологичните компании", каза Етър Ин, партньор в Trivium, базирана в Пекин консултантска компания.

Най-голямата китайска компания за социални медии и видеоигри отбеляза спад на акциите си с над 10% в началото на търговията. Това заличи почти 60 млрд. долара от капитализацията ѝ. Акциите бяха напът да поевтинеят най-много през последното десетилетие, но после загубите бяха компенсирани, след като статията изчезна от уебсайта на изданието и профила му в WeChat.

Индексът CSI300 миналата седмица спадна с над 5%, регистрирайки най-голямата си месечна загуба от октомври 2018 г. насам.

В статията вестникът посочва "Чест на кралете" като най-популярната онлайн игра сред учениците, които според текста играят до осем часа на ден.

"Духовният опиум" е прераснал в индустрия на стойност стотици милиарди, се казва във вестника. (...) Никаква индустрия, никакъв спорт не може да бъде позволено да се развива по начин, който ще унищожи едно поколение."

Говоренето за "опиум" е деликатна тема в Китай, след като отстъпва Хонконг на Великобритания "завинаги" през 1842 г. в края на Първата опиумна война, водена за контрол над вноса на дрога за страната, където зависимостта става широко разпространена.

Tencent заяви, че ще въведе повече мерки за намаляване на времето и парите на непълнолетните, изразходвани за игри, започвайки с Honor of Kings.

Холдингът призова за забрана на индустрията за игри за деца под 12 години.

Компанията не коментира статията в изявлението си, нито отговори на питане на "Ройтерс" за коментар.

Статията удари и акциите на съперниците. NetEase Inc спадна с повече от 15%, преди да компенсира загубите, за да завърши с понижение около 8%. Разработчикът на игри XD Inc поевтиня с 8.2%, а компанията за мобилни игри GMGE Technology Group Ltd - с 15.6%.

Отделен коментар бе публикуван от China News Service в официалния ѝ профил в Weibo часове след като статията на Economic Information Daily използва различен тон, казвайки, че не може да бъде обвинена нито една страна, включително разработчиците на игри, за пристрастяването на децата към онлайн видеоигри.

"Училищата, разработчиците на игри, родителите и други страни трябва да работят заедно", се казва в новинарския канал, който също е държавен.

Китайските регулатори от 2017 г. се стремят да ограничат времето, което непълнолетните прекарват във видеоигри, а компаниите, включително Tencent, вече имат системи за борба с пристрастяването, които според тях ограничават времето за игра на младите потребители.

Но през последните месеци властите поставиха нов акцент върху защитата на благоденствието на децата и казаха, че искат да засилят допълнително правилата относно онлайн игрите и образованието. Миналия месец те забраниха преподаването с комерсиална цел по основни училищни предмети, атакувайки частния сектор на преподавателите в Китай за 120 милиарда долара.

Това добави към други регулаторни действия в технологичната индустрия, включително забрана на Tencent да сключва изключителни споразумения за авторски права на музика, както и глоба за нелоялни пазарни практики.

Миналата седмица популярната услуга за кратки съобщения WeChat, контролирана от холдинга, временно спря регистрирането на нови потребители в Китай. Обяснението бе, че това се прави за технологично обновяване "с цел съответствие със законите и регулациите". Очакваше се регистрациите да бъдат подновени в началото на август, но това бе достатъчно да срине с 9% цената на акциите на Tencent в Хонконг.