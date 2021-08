С най-бавното ваксиниране в Европа Балканите са застрашени от тежка вълна на COVID-19

© Associated Press

Балканските страни имаха самочувствието на отличници в борбата с COVID-19 миналата пролет. През есента и зимата най-големите "отличници" Босна и Херцеговина, Северна Македония и Черна гора влязоха заедно с България в първите 10 държави в света по смъртност спрямо населението (опозицията твърдеше, че Сърбия също може да е там, но фалшифицира данните).

Това лято изпитанието от много по-заразния вариант Делта може да е още по-голямо и да нанесе на региона още по-тежък удар, отколкото на Западна и Централна Европа, на вишеградските или балтийските държави.

Моментът за подготовка на държавите обаче отмина.

Балканските държави в ЕС започнаха - като други страни в блока - късно с ваксинирането заради недостиг на ваксини. Тези от Западните Балкани започнаха още по-късно, защото направиха грешката да разчитат на ЕС и на международния механизъм COVAX.

Общото между двете групи: не успяха да наваксат навреме.

Случаите се увеличават (където има тестове)

Държави като Черна гора (където в понеделник един на 1000 души е дал положителна проба) и Косово вече надхвърлят пиковите си стойности от пролетта, а вълната им едва започна в първата седмица на август. Северна Македония се устремява към тези стойности. В Сърбия и България началото се усеща с по над 1400 заразени (но в много по-малко Косово те бяха 1700).

В повечето държави в региона вълната едва започва, а броят новозаразени бързо се приближава към най-високите стойности от зимата и пролетта.

Данните за Албания и Босна и Херцеговина показват по-плавен ръст на заразените, но те правят по-малко тестове и от България.

Това се отнася и за Румъния, която е на регионалното дъно по брой изследвани за изминалата седмица (0.5 на 1000 души към 17 август при 0.66 в Босна и 2.5 в България) и прехвърли във вторник прага от 500 новозаразени за пръв път от 20 май.

© Associated Press На опашка за тестове край Айфеловата кула в Париж. Франция, Гърция и Великобритания правят в последните две седмици между 3 и 4 пъти повече тестове на глава от населението в сравнение с България и между 10 и 20 пъти повече от Румъния според данните на Our World in Data).

Задължително ваксиниране, трета доза, ограничения

Северна Македония, с население над три пъти по-малко от българското, отчете във вторник 999 случая.

Властите въведоха задължително влизане със сертификат (за поставена поне една доза или преболедуван коронавирус, излекуван преди не повече от 45 дни) във всякакви заведения. Ограничението след това обхвана всякакви събития със струпване на хора - от сватби до концерти, семинари, обучения, културни и спорни прояви и дори посещения на игрални зали. Затворените части на моловете също са обхванати от новата регулация. Не може да има сватби и тържества на закрито, събития от друг тип не може да се организират с гости, запълващи над 30% от капацитета на помещението. Здравните власти трябва да изпратят инспектори, проверяващи сертификатите, във всички заведения с капацитет над 30 души.

В Косово заразените във вторник бяха два пъти повече от тези в Северна Македония. Здравният министър Арбън Витя обяви, че от 20 август поне до 1 септември се затварят нощните клубове, а ресторантите и кафенетата - в 22:30 ч. На сватби не може да има над 150 души (досега бяха 300). Вече не може да се влиза в заведения без ваксинационен сертификат. Междувременно преди дни бе одобрено ваксинирането и на деца над 12-годишна възраст заради по-големия риск за младите в сравнение с досегашните варианти.

Проби с Делта бяха потвърдени в Черна гора едва вчера, когато за ден активните случаи се увеличиха с 10 на сто. Всъщност Подгорица взе някои мерки сравнително рано; от 30 юли на закрито в кафенета, клубове и дискотеки се влизаше само със сертификат (за ваксинирани, изследвали се или преболедували). Собствениците са длъжни да назначат проверяващи тези документи. При същите условия се посещават спортни събития.

Засега това трудно ограничава разпространението на заразата. Особено тежка е ситуацията в Будва, която успя да си върне повечето посетители (според властите там в момента има туристи колкото 10% от цялото население на държавата). Адриатическото градче вече е второ в страната по брой нови случаи на ден.

На пръв поглед проблемът не изглежда толкова сериозен в Сърбия. Почти 40 на сто са ваксинирани, страната разполага с големи количества ваксини, тъй като ги получава и от западни, и от руски и китайски производители. Белград дори продължава с известната си от пролетта "ваксинна дипломация", която ѝ позволява изобилието; външният министър Никола Селакович предаде на Бейрут 20 хил. дози "Спутник", предстоят още толкова.

Страната обаче отчита над 10% положителни проби от тестовете. Общо 20% от всички изследвали се студенти в Белград в последните седмици са с коронавирус. Новозаразените 1400 души във вторник са седем пъти повече от тези в първите дни на август. Властите вече започнаха да предлагат трета доза за подсилване на имунитета (призовават се хора със здравословни проблеми и на възраст над 70 г. да си я поставят). Всъщност от началото на лятото не повече от 5% от хората са се ваксинирали; при този скептицизъм кампанията няма как да се ускори.

Лекари от инициативата "Обединени срещу COVID" (УПК) призоваха кризисния щаб да се намеси с препоръка на задължително ваксиниране поне на доктори и други специалисти по здравни грижи, но и рискови групи в образованието, сигурността и обществения ред или държавния сектор. Те изразиха и гнева си, че сръбската държава, чрез обществената телевизия РТС, дава глас самозвани експерти, които разпространяват ненаучни твърдения за вируса. Други лекари подписват петиции против ваксинирането - епидемиологът и член на сръбския оперативен щаб Предраг Кон нарече това "шокиращо".

Ще помогнат ли ваксините

Държавите на Западните Балкани, които започнаха по-късно ваксинирането, опитват да наваксат. Имунизационната кампания в почти всички се ускорява. По поставени първи дози всички много бързо изпревариха България и това включва дори Косово и Босна и Херцеговина, които нямаха достатъчно ваксини (и, според критици на властите, организационен капацитет), за да започнат активно преди средата на пролетта. Във вторник Северна Македония постави цели 17 хил. дози, от които 11 хил. първи и 6 хил. втори.

Това обаче не е достатъчно, за да гарантира защитата от смъртност като през зимата, и е по-показателно за забавянето в България, отколкото за успехите на държавите западно от нея. Заради по-късното начало напълно ваксинираните в Босна и Косово са под 10% (в България са повече); Северна Македония и Черна гора се представят по-добре, но нито едната не е ваксинирала над четвърт от населението си. Дори Сърбия, "първенецът" в региона, едва достигна до 40 процента ваксинирани въпреки стремглавото начало на кампания още през зимата, когато почти никой в Европа нямаше дози; от началото на лятото делът им се е увеличил едва с около пет пункта. Финансовите стимули за ваксиниране не помогнаха.

За защита на обществата от Делта учените посочват непостижим в повечето държави по света дял на ваксинираните от 85-90%. Държавите в Западна Европа вече се сблъскаха с този проблем и се опитаха да го решат, като ускорят имунизацията, невинаги с успех; добрата новина обаче е, че смъртността от предишните две вълни засега не се повтаря.

Ваксинирането против коронавирус по принцип върви по-бързо на запад, отколкото на изток в Европа; дори дълго изоставалите Латвия, Словения и Словакия обаче започнаха да набират скорост и хората с две дози скоро ще са 40%, тези с по две - около 45. С отдалечаването от Балканите (съседната им Унгария с близо 60% ваксинирани е изключение) ваксинираните достигат половината население - недостатъчен дял, за да се избегне вълна на Делта, но по-близо до стойностите, които омекотяват удара върху обществата и намаляват смъртността.

Доказателство са данните от Западна Европа, сравнени с тези в държави с много ниски нива на имунизация като Русия. С началното разпространение на Делта през лятото във Великобритания, Франция и Испания бяха напълно ваксинирани между 40 и 50% от населението; в Русия делът бе сходен с българския по това време, около 10 на сто.

В пика на заразата броят нови случаи бе съизмерим с този от предишните вълни. На запад обаче смъртността бе в пъти по-ниска, докато Русия отчете антирекорди, с каквито не се бе сблъсквала. Експерти свързват този успех с факта, че ваксините, дори да не предпазват напълно от разпространение на регистрирания в Индия вариант, предовратяват повечето случаи на тежко протичане на заболяването или смърт. Подобни изводи се наблюдават и в САЩ, където вълната е в разгара си, а в щатите с повече ваксинирани броят на хоспитализираните е по-малък.