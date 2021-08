Полетите на "Алиталия" спират на 15 октомври, компанията се закрива

© Reuters

Италианската авиокомпания "Алиталия" обяви днес, че прекратява всичките си полети от 15 октомври, защото прекратява съществуването си. За купилите билети за полети след тази дата се предоставя възможност да ги заменят за по-ранни или да получат обратно парите си.

Изчисления на вестник "Кориера дела сера" показват, че са засегнати около 250 хиляди души, разказва "Юронюз".

Превозвачът ще бъде наследен от нова компания - държавната ITA (Italia Trasporto Aereo), която ще започне продажба на билети от четвъртък, 26 август, и ще извършва полети от 15 октомври. В ITA преминават 52 самолета на Alitalia, нейните слотове на летищата и други активи. Плановете са до 2025 г. флотилията ѝ да бъде увеличена до 105 самолета и да лети от Рим и Милано до места като Ню Йорк, Бостън, Маями, Токио и редица европейски градове.

Но резервираните и купени билети за Alitalia не важат за ITA, която още няма работещ сайт в интернет за продажба на собствени билети.

What if I have already booked tickets with Alitalia?

The options for passengers are a little complicated, but it does seem that you will be able to fly, or get a refund.

It's important to note that you'll have the most options available if you bought your Alitalia flights before August 24 2021, with a ticket number that starts with "055". This is the first thing to check.

The good news is that the airline is getting government support- and this will be passed on to passengers. The Italian government has created a €100 million fund to reimburse customers of the airline. It comes after the country agreed a bailout deal with the EU to create a new debt-free company that would take over its assets.

От Alitalia казват, че ще се свържат директно с всеки свой клиент с инструкции как да постъпи. Замяната на билет е безплатна и важи за само същата дестинация преди 15 октомври. Възможно е и да се промени дестинацията на билет или да се лети до същото място, но с връзка на различни летища. Това обаче струва допълнителни разходи, а ако новият маршрут е по-евтин, няма изплащане на обезщетение. Не може и да се променят международни с национални полети и обратно.

Италия от години се опитваше да спаси изпадналата в несъстоятелност авиокомпания и през 2017 г. я постави под управлението на синдици на държавата. През 2019 г. - годината преди пандемията - тя превози 21.3 млн. пътници и до неотдавна имаше над 10 хиляди служители. Но няколкото вълни от коронавируса удариха тежко авиационния бизнес и днес не е ясно какво ще стане с всички служители на авиокомпанията.