АББА се завърнаха с първия си нов албум от 40 години насам

Шведската поп група АББА, която остана популярна десетилетия, след като прекрати дейността си, се завърна с първия си студиен соло албум от 40 години с 10 песни.

Abba Voyage ще излезе на 5 ноември точно в най-активния сезон за коледни подаръци и ще бъде последван от серия концерти, представени като революционни, включително защото на тях ще участват виртуални копия на квартета. Има и коледна песен, разкри Бени Андершон.

В продължение на 5 седмици всеки от групата е бил заснет от 160 камери, за да може групата да заяви, че това не са техни имитации, а са самите изпълнители. За шоуто се изгражда специална "арена", на кото по време на спектакъла ще свири група от 10 души.

Първите две песни от албума бяха представени тази вечер - I Still Have Faith In You (Все още вярвам в теб) бе излъчена в интернет с клип от архивни снимки, показващи времената, в които Бьорн, Бени, Фрида и Агниета бяха две сплотени семейства. Втората е Don't Shut Me Down вече е сравнявана с мелодраматичната класика The Day Before You Came.

Бьорн Улвеус и Бени Андершон разказаха от Лондон, че всичко е започнало преди 4-5 години. Бени сподели, че когато снимали аватарите им (наричат ге аббатари) за шоуто в името на максималната автентичност, се наложило да обръсне брадата си, която носи от 50 години.

Лондон е избран, защото е най-доброто място за театри, музика, концерти, каза Бени Андершон. Тук има много таланти, инфраструктра, а и британците много ни обичат, допълни Бьорн Улвеус.

Двамата обясниха, че в концерта им на специално изградената арена ще са включени 22 песни, включително класики. Премиерата е на 27 май 2022 г., спектаклите ще са 6 пъти седмично с цени на билетите, започващи от 21 паунда. Продажбата им започва на 7 септември.

"Аббатарите" са изработени от компанията за специални ефекти Industrial Light and Magic, основана от Джордж Лукас. За проекта са антажирани над 850 души, които с техниката са снимали всеки ъгъл и подробност от изпълненията на четиримата на всяка песен от шоуто.

