"Нарязаната" картина на Банкси се връща на търг много по-скъпа

Само 3 години след прочутото нарязване на картина на Банкси в шредер, монтиран в рамката, произведението се връща на търг на много по-висока цена.

Рисунката на момиче с балон във формата на сърце бе унищожена наполовина в момента, в който бе купена през октомври 2018 г. за 1.042 милиона паунда. Сега "Момиче с балон" излиза през октомври с оценка на експертите, достигаща 8 млн. долара.

Картината веднага бе прекръстена от новия собственик на "Любовта и в кошчето за боклук" (Love is in the Bin). Аукционната къща Sotheby's очаква наддаването да достигне цена в рамките на 4-6 милиона паунда ($5.54 млн. - $8.31 млн.).

Оливър Баркър, президент на европейското поделение на къщата, коментира за "Ройтерс", че четири пъти по-високата цена се обяснява и с увеличилият се междувременно пазар за произведения на британския творец. "Много рядко се попада на произведение, което е истинска икона не само за конкретен художник, но и изобщо в света на изкуството", допълва той.

Love is in the Bin ще бъде показана в Sotheby's в Лондон преди обиколка в Хонконг, Тайпе и Ню Йорк. Търгът е на 14 октомври в британската столица.

През март картина на Банкси на момче, играещо си с кукла на медицинска сестра като супергерой, бе продадена за над 20 милиона долара,което е рекордна цена за негово произведение, предложено на търг.