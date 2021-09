По световни забележителности изписват думи от Imagine на Ленън, издадена преди 50 г.

© REUTERS / UNIVERSAL MUSIC GROUP

Части от текста на песента "Представи си" (Imagine) на Джон Ленън и Йоко Оно се прожектират днес върху прочути сгради по света в чест на 50-те години, изминали от издаването на прочутата песен и едноименен албум.

От парламента и катедралата "Сейнт Пол" в Лондон до "Таймс скуеър" в Ню Йорк с лазери изписват фразата Imagine all the people living life in peace (Представи си, че всички живеят в мир). Това става в навечерието на 9 септември, когато през 1971 г. се появява песента, често смятана от музикални критици и анализатори за една от най-великите песни на всички времена, припомня "Ройтерс".

"Джон би харесал това", написа Оно в специално изявление. ""Представи си" въплъщаваше това, в което навремето заедно вярвахме. И днес сме заедно и още вярваме в същото. Чувството е също толкова важно сега, както и когато беше написана и публикувана тази песен преди 50 години."

Във вторник текстът бе прожектиран през нощта в Берлин, Токио и Ливърпул, родният град на Ленън, подобно на същата кампания, която Оно организира преди 20 години, припомня агенцията.

В петък ще бъде разпространен ограничен възпоменателен тираж на албума като плоча от бял винил.