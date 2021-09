Класацията Doing Business е прекратена сред обвинения за намеса на Кристалина Георгиева

Класацията на Световната банка Doing Business, в чието създаване участва и бившият финансов министър Симеон Дянков, окончателно е прекратена от институцията след независим доклад, в който се говори за намеса при тълкуването на данните от Кристалина Георгиева и нейно лобиране в полза на Китай. Ключова роля е изиграл и Симеон Дянков, бивш финансов министър на България, се казва в текста. Дянков отрича да е играл роля в ревизирането на класацията, а Георгиева - да е искала от него да се включи. Но други участници в събитията твърдят точно обратното.

Георгиева, която е управляващ директор на Международния валутен фонд, не приема заключенията на независимата вътрешна проверка на Световната банка за нейната роля в изработването на рейтинга от 2018 г. "Вече проведох предварителни консултации със съвета на директорите на МВФ по този въпрос", цитира изявлението ѝ агенция "Блумбърг".

Оценката за България в годишните доклади Doing Business беше редовно представяна и от "Дневник". Но през последните години зачестиха критиките за използваните методи и в частност отчитането на реформи. Рейтингът, който трябваше да излезе през тази година, бе отменен миналото лято заради установени нарушения в методологията на докладите от 2018 и 2020 г.

През 2018 г. заради несъгласие с методологията напусна главният икономист на Световната банка Пол Ромер (получил същата година Нобелова награда по икономика). Конкретни причини и факти за замразяването на докладите и оставката на Ромер не бяха посочени до днес.

В четвъртък банката разпространи доклада на WilmerHaleа (името, под което е известна голямата адвокатска кантора "Уилмър, Кътлър, Пикъринг, Хейл енд Дор"), към която на 20 януари 2021 г. с е е обърнала Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР). Там поискали да разберат как се е стигнало до нередности с данните в докладите Douing Business през 2018 и 2020 година за Китай, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Азербайджан.

Екипи на кантората са работили дискретно, събирайки около 5 милиона документа. Прегледани са близо 80 хиляди от тях, имащи отношение към случая и са проведени интервюта с над 30 настоящи и бивши служители на банката. Заключенията, анализът и препоръките в доклада са само на WilmerHale, той не се занимава с качествата на Doing Business, но е едно от основанията за спиране на класацията, посочени в официалното съобщение.

Интервюта е имало с Кристалина Георгиева, която по време на събитията е главен изпълнителен директор на Световната банка - пост, създаден специално за нея от президента на банката Джим Йон Ким. Разговаряно е и с Ким, като вниманието се е насочило към кампанията за увеличаване капитала на СБ, за което е отговаряла Георгиева. Тя самата обяснила, че ако увеличаването се провали, банката "щеше да изпадне в много големи проблеми". Участието на Китай в този процес било много важно.

Ким бе изненадваща номинация на президента Барак Обама за поста през пролетта на 2012 г. Причината е, че той е доктор по медицина и антропология, но не е финансов експерт, а трябва да взима решения за милиарди долари. Ким попада в центъра на засилваща се кампания на Пекин през 2017 г. за промяна на методологията за доклада Doing Business, защото имало сигнали, че страната ще слезе с няколко нива надолу в новото му издание.

От страна на Кристалина Георгиева започнали да настояват за "конкретни изменения в набора данни за Китай, които ще подобрят позицията на страната". Започва обсъждане на идеи като например обединяване на данни за Китай с тези от Тайван (международно почти всички страни продължават да смятат острова за част от Китай) и специалния автономен район Хонконг и дори на Макао. На една от срещите при началника на кабинета на Ким е поканен и Симеон Дянков, но данните сочат, че той не е присъствал.

Кристалина Георгиева се заема лично със ситуацията в края на октомври 2017 г. и Симеон Дянков играе ключова роля в намиране на начин да се подобри рейтингът на Китай, смятат в заключенията си от адвокатската кантора. За да се увери, че всичко е точно, както трябва, тя дори отишла лично до жилището на служител, за да вземе току що отпечатан екземпляр, твърдят авторите.

В описанието на причините защо служители са коригирали данни в последния момент се, в текста пише:

"Първо, членовете на екипа на Doing Business заявиха, че не е имало от кого да потърсят подкрепа в банката. Относно доклада Doing Business 2018 на служителите е било казано, че инструкциите да се променят данните за Китай идват от най-високо място в ръководството. Служителите са смятали, че не могат да оспорват заповед от президента или изпълнителния директор без да рискуват работното си място. Относно Doing Business 2020 господин Дянков публично е заплашил на среща на екипа, че има връзки с етичната комисия на банката и ще разбере, ако няко се оплаче от него. По този начин служителите са се чувствали безсилни да оспорват нередни действия с данните, поискани от висш банков ръководител."