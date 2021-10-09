Курц подаде оставка и предложи външния министър за канцлер на Австрия

Австрийският канцлер Себастиан Курц подаде оставка насред скандал с разследване срещу него и напрежение между неговите консерватори и коалиционните партньори.
В изявление до медиите Курц обяснява, че предлага външния министър Александер Шаленберг, дипломат от кариерата, за наследник.
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КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5033 Неутрално
Чекмеджурев да гледа и да се учи.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
venci4Рейтинг: 1525 Неутрално
Един достоен политик, който отказа да ближе задниците на либерастите и мюсюлманите!!Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg