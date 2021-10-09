Курц подаде оставка и предложи външния министър за канцлер на Австрия

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Австрийският канцлер Себастиан Курц подаде оставка насред скандал с разследване срещу него и напрежение между неговите консерватори и коалиционните партньори.

В изявление до медиите Курц обяснява, че предлага външния министър Александер Шаленберг, дипломат от кариерата, за наследник.

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