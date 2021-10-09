Курц подаде оставка и предложи външния министър за канцлер на Австрия

Курц подаде оставка и предложи външния министър за канцлер на Австрия

© Associated Press



Австрийският канцлер Себастиан Курц подаде оставка насред скандал с разследване срещу него и напрежение между неговите консерватори и коалиционните партньори.


В изявление до медиите Курц обяснява, че предлага външния министър Александер Шаленберг, дипломат от кариерата, за наследник.
Подробности очаквайте по-късно на www.dnevnik.bg.

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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5033 Неутрално

    Чекмеджурев да гледа и да се учи.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на venci4
    venci4
    Рейтинг: 1525 Неутрално

    Един достоен политик, който отказа да ближе задниците на либерастите и мюсюлманите!!

    Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg




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