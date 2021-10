Множат се твърденията за бъркотия на снимките, където Алек Болдуин уби оператор

© Reuters

Първите официални документи от разследването на инцидента в САЩ, при който Алек Болдуин застреля оператор по време на снимки на филм, насочват вниманието към помощник режисьора Дейв Холс. Той е подал единия от трите подготвени пистолета на актьора и е заявил, че той не е зареден. Но публикации на авторитетни медии описват, че в екипа е имало напрежение заради организацията на работата и че на снимачната площадка е имало поне 3 случая на инцидентна стрелба преди трагедията.

Холс е подал пистолета, заявяваки на висок глас "Cold gun!", което в Холивуд означава, че в оръжието няма патрони, посочват документи, подадени в съда от полицията. Тя е получила съдебна заповед за задържане на оборудване, включително камери, които може да са заснели какво се е случило. Операторката Халина Хътчинс е простреляна в гърдите, а режисьорът Джоуел Соуса, който е стоял зад нея, в рамото.

Публикация в сп."Въраяти" цитира съобщение от Международния алианс на сценичните работници до организациите в тази структура, в което се посочва, че пистолетът е съдържал един патрон, но от текста не става ясно дали е бил боен или халосен. По-късно и съобщението на полицията не внесе яснота.

Според източници на "Лос Анджелис таймс" от снимачния екип в ранчото край Санта Фе започнало да се трупа недоволство заради организацията, както и че им били обещани хотелски стаи в града, а се наложило да се настанят на 80 км в Албъкърки и да пътуват всеки ден.

Би Би Си прегледа списъка на хората, които би трябвало да са на мястото на снимките във фаталния ден. Една от тях е Хана Гутиерес Рийс - водещият оръжейник, която е под 30-годишна възраст и неотдавна за пръв път е заемала тази позиция във филма The Old Way. Но в подкаст от септември тя поделя, че почти отказала тази работа, "защото не бях сигурна, че съм готова... но като започнах като че ли всичко мина наистина гладко".

© Reuters

Няколко часа преди изстрела на Болдуин, който е и продуцент на Rust, 5-6 работници са напуснали в знак на протест снимачната площадка. "Лос Анджелис таймс" описва филма като нискобюджетен, а посочва, че става дума за оператори и асистент-оператори, които освен от настаняването са били недоволни от дългите часове работа и ниско заплащане. Един от източниците казва, че Халина Хътчинс също настоявала за повече безопасност за екипа ѝ.

Сцената в ранчото Бонанза Крийк се разиграла в 6:30 сутринта и в нея участвали членове на Международния алианс на сценичните работници. След около час те си събрали оборудването и багажа и им било наредено да напуснат, иначе ще извикат охраната да ги изхвърли от площадката. На тяхно място пристигнали да работят заместители, които не са членове на профсъюз.

Източник на "Лос Анджелис таймс" твърди, че миналата събота е имало два инцидентни изстрела, а седмица преди това - още един, "заради сериозен дефицит на мерки за сигурност на мястото". Протоколите за редовна инспекция на оръжията не са били спазвани и можеше да има разследване на инцидентната стрелба, но не последвали никакви срещи за безопасността и от екипа само се искало да бърза.

Трагедията се е разиграла малко преди 13:50 на 12-я ден от 21 дни планирани снимки.