"Робот на "Бостън дайнамикс" влезе в ролята на Мик Джагър"

Известният създател на "робокучета" и други умни машини "Бостън дайнамикс", чиито видеоклипове станаха символ на бъдещето на роботиката, показа за пореден път, че роботите му се справят добре и с танците.

За да помогне на световноизвестната рок банда "Ролинг стоунс" да отпразнува подобавящо 40-годишнината от излизането на албума "Tattoo You", компанията реши да пресъздаде клипа към песента "Start Me Up" с помощта на няколко от своите роботи.

Само за два дни видеото вече е гледано над милион пъти, а интересът към нетрадиционния музикален клип продължава да расте.