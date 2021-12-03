Украйна осъди на 12 г. затвор съучастник в убийството на бивш руски депутат

Убитият Денис Вороненков

© Reuters

Убитият Денис Вороненков



Украински съд осъди днес на 12 години затвор съучастник в убийството на бивш руски депутат, който беше критичен към Кремъл, предаде "Франс прес". Бившият руски парламентарист, комунистът Денис Вороненков, който бе потърсил убежище в Украйна, бе застрелян на 23 март 2017 г. на излизане от луксозен хотел в Киев.


Съд призна вината на Ярослав Тарасенко за съучастие в престъплението. Той е докарал с кола убиеца на бившия депутат. Друг украински гражданин, обвинен, че е следял Вороненков преди убийството, бе оневинен.


Вороненков бе гласувал в руския парламент за анексираненето на Крим през 2014 г., но после стана много критичен към Кремъл. През 2016 г. той изгуби депутатското си място и потърси убежище в Украйна. Там той свидетелства срещу бившия проруски украински президент Виктор Янукович. Вороненков освен това получи украинско гражданство, но руското правосъдие го обяви за издирване заради измами.




Предполагаемият убиец на Вороненков е имал украински паспорт.


Той бе ранен тежко при престрелка с охранителя на Вороненков и почина в болницата няколко часа след убийството на бившия руски депутат. Украинската прокуратура обвини руската Федерална служба за сигурност за това престъпление и каза, че това е станало в съучастие с "престъпните руски лидери". Кремъл отхвърли тези обвинения и ги определи като абсурдни. /БТА

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