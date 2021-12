"Спагети Карбо-Лара"? Героинята от Tomb Rider едва ли ще хареса готварската книга в нейна чест

© www.simonandschuster.com/

Двайсет и пет години след появата на легендарната за поколения геймъри Tomb Raider главната героиня, Лара Крофт, се оказа почетена по необичаен за нея начин - с готварска книга.

В това решение има известна изненада, пише за "Гардиън" Ели Гибсън, критик в гейминг индустрията.

Проблемът е, че Лара Крофт няма типична своя закуска, каквато има например Супер Марио (гъби) или Пакмен, който яде малки сиренца Babybel. "Човек никога не я вижда да си почива от стрелба по динозаври, за да сдъвче (захарно десертче - бел. ред.) "Кендал" и вода от лимонов ечемик", пише Гибсън. "Ранните игри ви позволяват да изследвате родния ѝ дом, в чийто фризер може да се влезе, но той съдържа само гигантски бутове шунка."

От друга страна, през годините са се появявали всякакви рекламни предмети, свързани с Лара Крофт, от завеси за баня до четки за зъби, пощенски марки и панталони. Книгата на цена 22.99 лири (26 евро) изглежда като ориентирана за британския пазар - използват се готварска сметана и настъргано сирене, количествата се измерват във фунтове, а не в грамове.

"Предполага се, че привържениците на Брекзит ще са доволни", пише още Гибсън.

Друг интересен момент е пълното отсъствие на Лара Крофт от корицата.

Ястия от различни точки на света

В замяна на това снимките на ястия събуждат апетита - "храна, която искате да ядете, а това е облекчение". На базата на стила на игрите човек би могъл да очаква лазаня от катеричка или нещо по-гнусно, отбелязва критикът.

Книгата, изглежда, е подбор на храни от различни точки на планетата - от Италия до Япония, Гана и Непал. Обвързването с игрите е слабо. Има и елементи на пътеводител, с коментари като "повечето страни изискват паспорт за влизане на чужденци", но заедно с тях все пак - и добре проучени факти. Тук няма изненада още от заглавието, което е Tomb Raider: The Official Cookbook and Travel Guide.

Сред малкото добри шеги според критика са "пържола без кост от тиранозавър рекс" (T rex rib eye) - жалко за всички, които търсят "съвършената рецепта за спагети Карбо-Лара". В края остава въпросът за кого точно е предназначена книгата; чревоугодниците вероятно вече имат рецепти за доматена супа, а едновременно с това няма с какво да бъдат задоволени достатъчно закоравелите фенове на Лара Крофт и Tomb Raider. В заключение изглежда сякаш създателите са приели проекта "адски сериозно" - контраст със старите игри, където човек можеше да заключи мудния иконом на Лара Крофт в споменатия фризер.

Прави впечатление и интерпретацията на Гибсън защо Лара Крофт остава толкова известна 25 години по-късно.

"За мнозина от нас тя символизира момент от историята на игрите, в който за пръв път се видяхме представени. Не като тринцеси, заключени в замък, а като енигматично, акробатично превъплъщение на свирепостта. Естествено, младежите от 90-те ѝ оказваха същото уважение, нали?" Ели Гибсън, критик на игри