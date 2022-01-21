Кураж, пари, организация: Как се обикаля Земята с ултралек самолет

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19-годишната Зара Ръдърфорд приключи на 20 януари своето 5-месечно околосветско пътешествие, в което успешно подобри два рекорда на Гинес.
Как се обикаля Земята с ултралек самолет и кои са били най-големите трудности по пътя, гледайте във видеото какво разказа самата Зара пред "Дневник".
Бобо РашънаРейтинг: 86 Неутрално
Преди да се появи куража, трябва и гориво както стана ясно от едно телефонно интервю с мастит бизнесмен, а като няма гориво няма и екшън
( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)Рейтинг: 2783 Неутрално
До коментар [#1] от "Бобо Рашъна":☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
Първо трябва кураж, иначе ще си седиш на дивана пред телевизора
venci4Рейтинг: 1159 Неутрално
Най- вече пари..Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
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Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.
( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)Рейтинг: 2783 Неутрално
До коментар [#3] от "venci4":☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
Taka e, парите са универсално средство за размяна от около 5 хилядолетия
Go GoРейтинг: 724 Весело
Браво на момичето и самолетчето за успешното завършване на обиколката!73! Go Go
Обаче книгата на Гинес има проблем, пак ще нашишкавее въпреки диетата…
PadrinoРейтинг: 4738 Любопитно
А сега Димитър Димитров и неговата компания ще направят същото и за нейния брат който е 16 годишен. Те ще спонсорират и неговата около светска обиколка.Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
https://www.novastranica.bg/view/324
jmf29537805Рейтинг: 1045 Неутрално
Обикновено такива начинания се правят с благотворителна цел. Да се съберат пари за кауза, или за помощ. А това просто е изхарчило едни пари. Но пък, като е имало кой да му ги даде.
ОнуфриРейтинг: 1056 Весело
[quote#4:"hnp39812313"][/quote]Имало едно време ссср! Маргарет Татчър: "Комунизмът свършва тогава, когато свършат чуждите пари, които харчиш!"
ти там ли беше?
Инженер Раул ВикторовРейтинг: 595 Неутрално
Всичко е кинти!
Едно е да обикаляш и да спиш по палатките, друго е да обикаляш със самолет.
Гориво, такси, хотели, визи, застраховки, ядене.... Всичко тов са шибани кинти и не е по джоба на обикновен човек!