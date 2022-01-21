Кураж, пари, организация: Как се обикаля Земята с ултралек самолет

19-годишната Зара Ръдърфорд приключи на 20 януари своето 5-месечно околосветско пътешествие, в което успешно подобри два рекорда на Гинес.

Как се обикаля Земята с ултралек самолет и кои са били най-големите трудности по пътя, гледайте във видеото какво разказа самата Зара пред "Дневник".