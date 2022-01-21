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Кураж, пари, организация: Как се обикаля Земята с ултралек самолет

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Кураж, пари, организация: Как се обикаля Земята с ултралек самолет

Кураж, пари, организация: Как се обикаля Земята с ултралек самолет

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19-годишната Зара Ръдърфорд приключи на 20 януари своето 5-месечно околосветско пътешествие, в което успешно подобри два рекорда на Гинес.


Как се обикаля Земята с ултралек самолет и кои са били най-големите трудности по пътя, гледайте във видеото какво разказа самата Зара пред "Дневник".

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Коментари (10)
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  1. 1 Профил на Бобо Рашъна
    Бобо Рашъна
    Рейтинг: 86 Неутрално

    Преди да се появи куража, трябва и гориво както стана ясно от едно телефонно интервю с мастит бизнесмен, а като няма гориво няма и екшън

  2. 2 Профил на ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)﻿
    ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)﻿
    Рейтинг: 2783 Неутрално

    До коментар [#1] от "Бобо Рашъна":

    Първо трябва кураж, иначе ще си седиш на дивана пред телевизора

    ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
  3. 3 Профил на venci4
    venci4
    Рейтинг: 1159 Неутрално

    Най- вече пари..

    Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
  4. 4
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

  5. 5 Профил на ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)﻿
    ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)﻿
    Рейтинг: 2783 Неутрално

    До коментар [#3] от "venci4":

    Taka e, парите са универсално средство за размяна от около 5 хилядолетия

    ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
  6. 6 Профил на Go Go
    Go Go
    Рейтинг: 724 Весело

    Браво на момичето и самолетчето за успешното завършване на обиколката!

    Обаче книгата на Гинес има проблем, пак ще нашишкавее въпреки диетата…

    73! Go Go
  7. 7 Профил на Padrino
    Padrino
    Рейтинг: 4738 Любопитно

    А сега Димитър Димитров и неговата компания ще направят същото и за нейния брат който е 16 годишен. Те ще спонсорират и неговата около светска обиколка.

    https://www.novastranica.bg/view/324

    Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
  8. 8 Профил на jmf29537805
    jmf29537805
    Рейтинг: 1045 Неутрално

    Обикновено такива начинания се правят с благотворителна цел. Да се съберат пари за кауза, или за помощ. А това просто е изхарчило едни пари. Но пък, като е имало кой да му ги даде.

  9. 9 Профил на Онуфри
    Онуфри
    Рейтинг: 1056 Весело

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    ти там ли беше?

    Имало едно време ссср! Маргарет Татчър: "Комунизмът свършва тогава, когато свършат чуждите пари, които харчиш!"
  10. 10 Профил на Инженер Раул Викторов
    Инженер Раул Викторов
    Рейтинг: 595 Неутрално

    Всичко е кинти!
    Едно е да обикаляш и да спиш по палатките, друго е да обикаляш със самолет.
    Гориво, такси, хотели, визи, застраховки, ядене.... Всичко тов са шибани кинти и не е по джоба на обикновен човек!





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