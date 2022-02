Уестърн на Netflix води по номинации за "Оскар"

© Reuters

Силата на кучето", продукция на Netflix, води по брой номинации за тазгодишните награди "Оскар". Мрачният уестърн събра предложения за 12 от категориите, включително за най-добър филм.

В категориите за актьорско изпълнение този път конкуренцията е между някои от най-прочутите имена в света на киното.

Церемонията e насрочена за 27 март, ако не се наложи някаква промяна заради пандемията.







Ето основните предложения на американската Академия за филмово изкуство и наука (запазваме оригиналните заглавия, защото някои от тях още не са показвани на български екран):

Най-добър филм

Belfast

CODA

Don't Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

© Reuters Рейчъл Зеглър на премиерата през декември на West Side Story.

Най-добър актьор

Хавиер Бардем - Being the Ricardos

Бенедикт Къмбърбач - The Power of the Dog

Андрю Гарфийлд - tick, tick...BOOM!

Уил Смит - King Richard

Дензъл Уошингтън - The Tragedy of Macbeth

© Reuters Уил Смит е в ролята на бащата на световните тенис звезди Уилямс във филм, разказващ за това как той ги подготвя за това да се превърнт в едно от най-емблематичните имена на спортисти.

Най-добра актриса

Джесика Частейн - The Eyes of Tammy Faye"

Аливия Коулман - The Lost Daughter

Пенелопе Крус - Parallel Mothers

Никол Кидман - Being the Ricardos

Кристен Стюарт - Spencer

Пол Томас Андерсън - Licorice Pizza

Кенет Брана - Belfast

Джейн Кампиън - The Power of the Dog

Рюсуке Хамагучи - Drive My Car

Стивън Спийлбърг - West Side Story

© Reuters Режисьорката Джейн Кемпиън (в средата) с Кирстен Дънст и Бенедикт Къмбърбач. И тримата са номинирани за оскар.

Най-добър актьор в поддържаща роля

Киърън Хайндс - Belfast

Трой Котсър - CODA

Джес Племъс - The Power of the Dog

Джей Кей Симънс - Being the Ricardos

Коуди Смит-МакФий - The Power of the Dog

Джеси Бъкли - The Lost Daughter

Ариана ДеБос - West Side Story

Джуди Денч - Belfast

Кирстен Дънст - The Power of the Dog

Онджаню Елис - King Richard

Режисьорът на "Белфаст" Кенет Брана с актьора Джейми Дрнан на премиерата на кино фестивала в Торонто миналата година

Номинациите - и особено разширената като брой заглавия категория за най-добър филм - потвърдиха очакванията на специалисти и букмейкъри. Това важи особено силно за "Силата на кучето", "Белфаст" и "Уестсайдска история", както и за силното присъствие на британски актьори като Андрю Гарфийлд, Бенедикт Къмбърбач, Оливия Коулман и Киаран Хайндс.

За последното десетилетие, категорията за най-добър филм включваше между пет и 10 номинирани (миналата година - осем). Сега Академият реши, че ще име пълен списък от 10 заглавия, което го прави по-разнообразен, приобщаващ и популярен.

Това би трябвало да означава по-малко шансове за блокбъстъри (с изключение на "Дюн") - макар че и изминалата година беше трудна за кината и премиерите - и по-изравнени в набирането на инерция заглавия за номинация за най-добър филм. Въпреки че има няколко популярни филма, много от тях бяха пуснати предимно на стрийминг платформи и следователно нямат съпоставими данни в бокс офиса, обяснява Би би Си.

Създателите на норвежкия "Най-лошият човек на света" се поздравяват за номинацията за най-добър чуждестранен филм.

От Netflix казаха, че алегорията на Адам Макей за промените в климата "Не гледай нагоре", с участието на Леонардо ди Каприо и Дженифър Лоурънс, е била изключително популярна сред техните абонати. Но се знаеше, че най-силният им претендент е "Силата на кучето". Конкурентите от Amazon Prime Video влязоха в надпреварата с Being the Ricardos, а Apple TV - с CODA. "Системата Ричард", както се разпространява в България King Richard за бащата на Серена и Винъс Уилямс вече може да се гледа по HBO.

Любопитно е, че с номинирането и на Tick, Tick Boom! на Лин-Мануел Миранда тази година има два мюзикъла.

Не се оправдаха очакванията за House of Gucci, но пък се сбъднаха прогнозите за номинации за Drive My Car, The Lost Daughter, Nightmare Alley и The Tragedy of Macbeth.

Вниманието сега се насочва към гала вечерта в края на март, защото двете години на пандемията объркаха доста неща и зрителите значително намаляха. Но има и проблем отвъд това - Академията опитва да направи оскарите по-популярни и подходящи за младата публика. Това означава, че е много вероятно сред водещите на церемонията да има популярно сред ново поколение име.