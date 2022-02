Адел триумфира на Британските музикални награди

© Reuters

Адел спечели Британските музикални награди BRIT в трите най-престижни категории за изпълнител, албум и песен на годината, раздадени във вторник вечер в в Лондон. Адел, която живее в Лос Анджелис, се върна специално за раздаването на отличията на Q2 Arena.

Наречена Queen of the BRITs ("Кралица на BRITs) от водещия Мо Гилиган, родената в Лондон певица и автор на песни спечели в надпреварата за песен на годината за своя сингъл Easy on Me. Песента беше първата, издадена от нейния нов албум "30", който Адел каза, че е направила, за да обясни развода си на малкия си син.

"Бих искала да посветя тази награда на сина си и на Саймън, на баща му. Този албум беше цялото ни пътуване, не само моето", каза разплакана Адел, имайки предвид бившия си съпруг Саймън Конеки.

Адел спечели отличието и за изпълнител на годината, категория, в която бяха номинирани още рапърите Little Simz и Dave, както и Ед Шийрън и Сам Фендер.

Въпреки че беше издаден през ноември, "30", четвъртият студиен албум на Адел, е най-продаваният албум във Великобритания през 2021 г., като за шест седмици са продадени над 600 хил. копия.

Певицата благодари на компанията Inflo, обявена за продуцент на годината, която е продуцент и на "30".

Рок групата Wolf Alice взе наградата за най-добра група. Рапърът Little Simz беше определен за най-добър нов изпълнител. Шийрън е победител в категорията автор на песни на годината. НАС. Били Айлиш и Оливия Родриго спечелиха съответно в най-добър международен изпълнител и международна песен за "good 4 u". За международна група на годината беше избран американският R&B дует Silk Sonic.

Тази година в британските музикални награди за първи път не бяха връчени отделни награди за изпълнител и изпълнителка на годината, тъй като организаторите обявиха, че отличията не зависят от пола на музикантите, съобщава "Ройтерс". Бяха връчени награди и в четири нови категории, като Сам Фендер спечели най-добър алтернативен/рок изпълнител, а Дейв беше обявен за най-добър хип-хоп/гръм/рап изпълнител. Наградата за най-добър поп/R'n'B изпълнител отиде при певицата Дуа Липа, а Беки Хил спечели за най-добър изпълнител на танцова музика.