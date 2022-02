В авиацията се подготвят за спиране на бизнеса с Русия в случай на инвазия

Авиокомпаниите и лизинговите дружества, които контролират пътнически самолети за милиарди долари, изготвят планове за извънредни ситуации за замразяване на бизнеса с Русия, ако противопоставянето на границата с Украйна прерасне във военен конфликт.

Представители на САЩ предупредиха, че Москва може да започне атака срещу Украйна, след като струпа повече от 100 000 войници близо до границата на съседа си, като Западът подготвя тежки санкции. Русия отвръща, че изобщо няма подобни намерения и това е раздухване на истерия.

Но авиационните шефове са притеснени от ефекта върху сделките с руски компании. Санкциите могат да нарушат плащанията към лизинговите фирми и всеки ответен ход от страна на Москва за ограничаване на достъпа до руското въздушно пространство може да хвърли търговията изток-запад в хаос.

"Очакваме асиметричен руски отговор", каза западен източник, участващ в изготвянето на сценарии, добавяйки, че е малко вероятно първо Западът да ограничи собственото си въздушно пространство.

Въздушните коридори между части от Европа или Северна Америка и Азия преминават през Русия. Нейните 26 милиона квадратни километра въздушно пространство е жизнено важно търговско кръстовище.

Карго компаниите са особено активни. Американският превозвач FedEx заяви в понеделник, че прави неуточнени планове за извънредни ситуации.

Без достъп до въздушните пътища на Русия, експерти казват, че авиокомпаниите са изправени пред необходимостта да отклоняват полети на юг, като избягват зоните на напрежение в Близкия изток. А това добавя значителни разходи в момент, когато авиокомпаниите опитват да се възстановят от пандемията.

Според някои съобщения кризата възкреси перспективата от Студената война когато европейските самолети летяха към Азия, като се насочваха над Северна Америка, за да заредят гориво в Анкъридж в Аляска, след което да се спуснат до дестинации като Токио. Това би довело икономическата логика на подобни полети до краен предел на разумност.

Досега с най-голямото летище в Аляска не се е свързала нито една авиокомпания, която проучва подобна опция. Подобно развитие би изисквало увеличаване на капацитета за наземно обслужване, каза говорител.

Но сценарият е напомняне, че размерът и позицията на Русия на картата на авиацията ѝ дават лост за влияние и натиск, недостъпен за Съветския съюз, когато икономиките бяха по-малко интегрирани, коментира Елизабет Брау, старши сътрудник в Американския институт за предприемачество.

"Досега Москва не е заплашвала да отнеме правата за прелитане, но знае, че разполага с феноменално оръжие", написа Брау в свой коментар в изданието Defence One миналия месец.

Дори без официално да не се стига до "отмъщение", експерти казват, че последиците за върху важни полети с прелитане над Русия е трудно да се предвидят.

"Всяка една от тези операции изисква предварително разрешение и то не винаги се получава рутинно. И има всички основания да се смята, че ако нещата станат сериозни, някои от тези искания могат просто да останат без отговор", каза анализаторът Робърт Ман.

Това е с 16% повече от нивата, притиснати надолу от коронавируса през 2020 г. Но все още е с 37% под трафика преди кризата през 2019 г., според Федералната агенция за въздушен транспорт.

"Това би било опустошително при нормални обстоятелства, но трафикът в Азия е по-нисък от нормалното", каза западен източник.

С нарастването на напрежението през последните месеци американските авиокомпании изразиха опасения, че Русия може да откаже да удължи правата за полети, нарушавайки връзките с Азия, Индия и Близкия изток.

"Ако има извънредна ситуация, нямаме друг избор, освен да избегнем Русия и да летим по южния маршрут", каза Юджи Хирако, президент и главен изпълнителен директор на All Nippon Airways Co Ltd. "Тъй като търсенето на международни полети е толкова ниско поради пандемията, може дори да изберем да не летим в случай на извънредна ситуация."