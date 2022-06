През Испания преминава най-ранната гореща вълна от над 40 години

© Reuters

Вентилатори, климатици, плувни басейни, студени напитки или сладолед - всички средства за разхлаждане бяха добре дошли в понеделник в Испания, тъй като испанците бяха връхлетени от най-ранната гореща вълна от над 40 години.

Горещ въздух от Северна Африка предизвика повишаване на температурите, казаха синоптиците от AEMET, а задушаващата гореща вълна може да продължи в по-голямата част от Испания до 16 или 17 юни, няколко дни преди лятото да започне официално на 21 юни.

С температури, надвишаващи 40 по Целзий в части от централна и южна Испания, настоящата гореща вълна е най-ранната, регистрирана от 1981 г. насам, според държавната метеорологична агенция AEMET.

Но за някои това беше нормално.В Toto e Peppino, известен италиански ресторант в Мадрид, 19-годишният майстор на пици Симоне Рома работи на фурната. "Работиш и продължаваш напред заради страстта и защото това е, което обичаме да правим. То тече през вените ми, това е моето семейство", каза той пред "Ройтерс".

"Докато екстремните горещини не са непознати през юни, фактът е, че горещите вълни станаха пет пъти по-чести през 21-ви век", каза в понеделник Рубен дел Кампо, говорител на AEMET.

Националната метеорологична агенция също изпрати предупреждение, че горещата вълна може да се усети още по-лошо в цялата страна поради наличието на пясък и прах във въздуха от Сахара.

Популярни туристически дестинации като Севиля и Кордоба, в които температури около 40 C не са необичайни през летните месеци, се очаква да отчетат до 43 C през следващите дни, като в столицата на страната Мадрид ще бъде горещо с 41 C в понеделник .

Миналата година беше белязана от екстремни температури в Испания, но в другата посока. Снежна буря "Филомена" парализира страната през януари с температури до -21 C. Рекордни горещи вълни имаше през през август.