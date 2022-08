САЩ санкционираха фирми от Китай и Емирствата, важни в петролната търговия на Иран

© Reuters

Съединените щати наложиха санкции на китайски и други фирми с аргумента, че помогнали за продажбата на ирански петрол и други продукти за десетки милиони долари в Източна Азия.

Държавният департамент и финансовото министерство добавиха в списъка шест компании - четири в Хонконг, една в Сингапур и една в Обединените арабски емирства. Съединените щати смятат, че Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co. (PGPICC), като един от най-големите нефтохимически брокери в Иран използва фирмите за улесняване на продажбата.

Замразени са базирани в САЩ активи на компаниите, а на американците се забранява да се работят с тях.



Това е третият кръг от санкциите на САЩ срещу китайски фирми, свързани с Иран, през последните два месеца, и се въвежда в момент на нов натиск на Вашингтон върху иранската ядрена програма.

Санкционираните

Американският президент Джо Байдън се въздържаше от санкции за китайски фирми с надеждата за пробив в преговорите, които трябва да съживят ядреното споразумение от 2015 г. за иранската ядрена програма. Предшественикът му Доналд Тръмп излезе от ядрената сделка и върна санкции, наложени върху ислямската република. От миналата година САЩ и Иран преговарят, за да бъдат отменени тези мерки, но преговорите са в застой и САЩ търсят други начини.

Засегната е базираната в ОАЕ Blue Cactus Heavy Equipment and Machinery Spare Parts Trading L.L.C. (помогнала за продадажбата на петролни продукти за милиони долари милиони долари, за която каза, че е помогнала да продаде милиони долари петролни продукти с ирански произход на базираната в Хонконг (и вече санкционирана от САЩ) Triliance Petrochemical Co. Ltd.

Базираните в Хонг Конг Farwell Canyon HK Limited и Shekufei International Trading Co., Limited са добавени в санкциите, тъй като улеснявали продажби за Източна Азия. Според Вашингтон PGPICC използвала банковите сметки на фирмите, заедно с тези на базираната в Хонконг и Малайзия PZNFR Trading Limited, за събиране приходи в размер милиони долари.

Отделно Държавният департамент санкционира базираната в Сингапур Pioneer Ship Management PTE LTD с твърдението, че управлявала кораб, превозващ ирански петролни продукти, и базираната в Хонконг Golden Warrior Shipping, Co. Ltd., за предполагаеми транзакции, свързани с ирански нефт и петролни продукти.