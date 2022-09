Новите дрехи на принца

© Reuters

Зная, че новите ни Уелски принц и принцеса ще продължат да вдъхновяват и да ръководят разговора на нацията, съдействайки маргинализираните да бъдат пренесени в центъра, където могат да получат жизненонеобходима помощ."

Така крал Чарлз Трети описа мисията на сина си Уилям, който ще поеме титлата след смъртта на кралица Елизабет Втора.

Чарлз стана Принц Уелски още невръстен, докато Уилям имаше десетилетия да се подготви за тази роля. И именно дългата подготовка е основният коз на Уилям, който стана работещ на пълен ден член на кралското семейство едва на 35. Преди това той създаде здраво семейство и работи като пилот на хеликоптер за спасителната служба на Кралските военновъздушни сили и по-късно - за Спешната помощ в Източна Англия.

Освен това първите години от семейния живот на Уилям и Катрин са свързани с областта - първият им дом бе в Ангълси, първото им дете - принц Джордж, се роди, докато живееха в Уелс. А първото публично посещение на Джордж и сестра му, принцеса Шарлът, там беше през юни.

Редица кралски кореспонденти очакват Уилям да се държи по-неофициално от баща си и да има по-добри отношения с медиите, и в същото време остане близо до децата си.

"Ще има много повече приятелски ръкостискания и дори прегръдки вместо официалността, която сме виждали преди", коментира пред "Гардиън" Чарлс Рей, бивш кореспондент на "Сън" и автор на книгата The Queen Mum: Her First 100 Years.

Кралският кореспондент на "Венити феър" Кейти Никълс очаква Уилям да заема неутрална позиция по политически въпроси. Чарлз бе често критикуван за откровеното изразяване на възгледите си, понякога възприемано като намеса в политическия живот на страната, и вероятно синът му ще си извади поука от това.

Уилям вероятно ще подкрепи намеренията на баща си да намали броя на работещите членове на кралското семейство и разходите за тях. Намек за това имаше и в първата реч на Крал Чарлз, в която той спомена само двамата си сина - Уилям в контекста на новата му роля, а за Хари каза "Ще подкрепяме Хари и Меган, които градят новия си живот отвъд океана". Миналата година принц Хари и херцогинята на Съсекс Меган се отказаха от активната дейност като членове на монархията и се преместиха да живеят в САЩ с желанието да бъдат финансово независими.

Това означава и че броят на ангажиментите му ще се увеличи. В ранните години на брака си Уилям и Катрин имаха сравнително малко прояви и сега - с три деца, най-малкото от които на 4 години, могат да бъдат по-активни.

Благотворителната дейност на новия Уелски принц досега е фокусирана най-вече върху психичното здраве и разчупването на табутата около него. Той, съпругата му Катрин и брат му, принц Хари, откриха организацията си за психично здраве Heads Together през 2017 г. с разговор за травмите на самите принцове.

