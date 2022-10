"Голямото напускане": Движението против работата не е ново за американската култура

© Юлия Лазарова

Фатална жена, която се опитва да измами хиляди хора чрез застрахователната компания на любовника си. Безработни мотористи в приключения с наркотици в Ню Орлиънс. Хора, които разбиват принтери по време на работа.

Гледайки филми като Double Indemnity, Easy Rider и Office Space, може да си помислите, че американците никога не са чували за протестантската работна етика - духът на саможертвата и забавеното удовлетворение, които са помогнали за изграждането на капитализма.

Подобни филми разкриват, че настоящите настроения на много американци против работата може да не са чак толкова нови. Като човек, който е изследвал и преподавал световна литература и кино повече от десетилетие, вярвам, че някои от най-завладяващите филми карат зрителите да се питат: "Ами ако цялата тази упорита работа наистина не си струва?", пише Зен Дохтерман в анализ за The Conversation.

След пандемията американците повече от всякога си задават същия въпрос.

По време на т.нар. голямо напускане много американци смениха кариерата си, напуснаха лоши работни места или се фокусираха върху живота извън работата. Наскоро тенденцията за "тихо напускане" или да правиш само това, за което ти плащат, се разрасна в социалните медии. Фразата е малко подвеждаща, тъй като човек не напуска работата си. Вместо това служителите отказват да бързат на работното място, особено след като полагането на извънредни усилия често означава човек да работи, без да му се плати.

Неотдавнашната вълна на тихо напускане идва от по-дълбоко, по-дългосрочно оттегляне от стресова работна среда, неудовлетворяващи роли и въпреки неотдавнашните увеличения на заплатите, невъзможността на много работещи и семейства от средната класа да се справят с кризата, свързана с разходите за живот.

По ирония на съдбата стремежът към хиперпродуктивност, който според някои е централна характеристика на капитализма, е на най-високото си ниво за всички времена. На работниците се казва, че ако "правят това, което обичат", работата никога не трябва да се чувства като бреме. Някои теоретици сравняват съвременните форми на работна култура, особено в Силициевата долина, с религия в опитите си да вдъхнат на хората страст и смисъл.

Това води до отпор, особено сред по-младите поколения, към баланс между работа и личен живот, гъвкави графици и по-задълбочен фокус върху психичното здраве.

Но някои хора са отишли още по-далеч, като философите поставят под съмнение самите основи на общество, основано на постижения, което се поддава на необуздано прегаряне и депресия. Политическите теоретици и движението против работата се питат как е възможно да се създаде повече свободно време за всички, а не само за тези, които могат да си позволят да напуснат или да намерят работа, където ще печелят по-малко пари.

И все пак подобни настроения срещу работата не са нещо ново за американската култура.

Вероятно героите на Чарли Чаплин за първи път изразяват антиработния дух, най-известен във филма от 1936 г. Modern Times, в който героят му работи твърде бавно на поточна линия и попада в зъбците на гигантска машина.

Около Втората световна война престъпността се превръща в алегория за антиработния дух - малко усилия, голяма печалба.

С настъпването на 50-те години на миналия век антиработният дух започва да се свързва с младежката култура.

Новото поколение "хулигани", хипита и напускащи училище хора не пасва добре на традиционното работно място, като се започне с облечения в кожено яке, каращ мотоциклет, Марлон Брандо в The Wild One" (1953) и Джеймс Дийн в Rebel Without a Cause (1955).

В популярната култура от 90-те години пък се налага идеалът за "лентяя". Апатичният, безработен млад човек се появява във филми като Dazed and Confused (1993), Reality Bites (1994), Friday (1995) и The Big Lebowski (1998).

Мързеливецът обаче не просто се опитва да работи възможно най-малко. Някои се стремят активно да саботират работното място.

Връзката на американците с работата отдавна е трудна, те я виждат като отчуждаваща, експлоатираща или просто без реална печалба.

Културата на бързането и тежката работа може все още да доминират в Америка. Все повече теоретици обаче сега твърдят, че технологичната автоматизация и големите социални промени могат да доведат до свят отвъд работата с повече свободно време за всички.

Ето защо е по-важно от всякога да обърнем внимание на това, което казват тези филми: Може би работата не е ключът към щастието, удовлетворението и добрия живот.