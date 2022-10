Турция задържа лидера на водещия лекарски съюз за "терористична пропаганда"

© Скрийншот, YouTube Шебнем Корур Финджанджъ

Председателят на Турския лекарски съюз Шебнем Корур e задържана по обвинение за извършване на терористична пропаганда, съобщават турските телевизии "ТРТ-Хабер" и "Си Ен Ен Тюрк", цитирани от БТА.

Корур била задържана в Истанбул по нареждане на Анкарската главна прокуратура заради изявление пред медия, свързана с Кюрдската работническа партия (ПКК), направено на 20 октомври.

Според цитирания от агенцията опозиционен в. "Сьозджу" тя първо е задържана в Истанбул, домът ѝ е претърсен и тя е откарана в турската столица.

Заради коментар за химическите оръжия

Задържането е заради думите ѝ пред Medya Haber TV, че турските военни са използвали химическо оръжие срещу бойци от групировката и че според изследване на проби от убитите бойци е установено използването на токсичен газ.

Това е вторият ѝ арест за "терористична пропаганда" от 2016 г. насам, когато ѝ бе повдигнато това обвинение заради участие в кампания в подкрепа на свободата на медиите (месец преди неуспешния опит за преврат). Десет дни по-късно е освободена, през юли - оправдана след кампания в Турция и по света.

ПКК, чийто въоръжен конфликт с Турция от 1984 г. е причинил смъртта на десетки хиляди души, е смятана за терористична организация от самата Турция, Европейския съюз и Съединените щати. Анкара обаче често обвинява политици и организации във връзки с тази структура, а опозицията вижда в това повод за посегателство срещу свободата на словото и (особено) кюрдското политическо представителство.

Коя е Шебнем Конур Финджанджъ

Турското министерство на отбраната отрича да са използвани химически оръжия в операции срещу ПКК, макар според организацията International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) да има доказателства за възможни нарушения по време на мисия на турската армия през септември в Северен Ирак. Според Ибрахим Калън, външнополитически съветник на президента Реджеп Тайип Ердоган, подобни обвинения са само опит за отклоняване на вниманието на Турция от борбата ѝ с тероризма.

Турският лекарски съюз (ТТВ) е сред най-критичните организации към политиките на Анкара в сферата на сигурността и редовно изразява позиции за решения, които смята за накърняване на човешките права. Негативни позиции бяха изразявани и за мерките в борбата срещу коронавируса.

Финджанджъ в частност е сред водещите експерти по съдебна медицина в Турция и е сред авторите на международните стандарти за разследвания и документирате на мъчения в съдебната медицина. Тя е и председател на Фондацията за човешки права в Турция. Разследва от името на наказателния трибунал на ООН масови гробове от войната в Босна, разследвала е и смъртта на задържани в Бахрейн, Израел и Филипините, работила е с Световната здравна организация по наръчник, свързан със сексуалното насилие.

В последните години Финджанджъ привлича вниманието на турската държава и като застава зад петиция срещу убийствата и депортацията на кюрди от турското правителство. За нея тя получи присъда от две години и половина затвор, която обжалва.

И срещу човека, и срещу организацията

Арестът на Финджаджъ бе донякъде предизвестен: разследването срещу нея бе обявено още миналата седмица (както за "терористична пропаганда", така и за "обида срещу турската нация, Република Турция и институциите и органите на държавата").

В понеделник Ердоган заяви след правителствено заседание, че казал на министрите си да "разработят нова структура" за професионални сдружения като ТТВ. Според Ердоган фактът, че Финджанджъ оглавява организация, чието име съдържа думата "турски", "тревожи" сънародниците му.

Такава заплаха обаче Ердоган отправяше и през 2018 г.