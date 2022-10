Илон Мъск влезе в централата на "Туитър" с мивка в ръцете

Милиардерът Илон Мъск публикува в сряда видео, на което се вижда как той влиза в централата на "Туитър" с голяма мивка в ръцете и намеквайки, че вече е собственик на компанията. Той дори промени описанието си в социалната мрежа на "Chief Twit" ( Шеф Туит).

Към видеото Мъск добави текст с думата, която на английски език се използва за мивка (sink), но като глагол може да има значението на "разбирам напълно, осмислям", когато след нея следва "in": "Entering Twitter HQ - let that sink in!" ( в буквален превод: "Влизам в централата на "Туитър" и нека това да бъда добре разбрано". На страницата на Нюйоркската фондова борса може да се види, че акциите на "Туитър" (Twitter) няма да се търгуват в петък на Уолстрийт, тъй като тогава изтича срокът, даден на Мъск да приключи сделката на стойност 44 милиарда долара за придобиването на социалната медия. Очакванията са сделката да приключи на първоначалната си стойност от 54,2 долара за акция. В сряда книжата на "Туитър" се търгуваха на Уолстрийт на цена от 53,35 долара, припомня БТА.