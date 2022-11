Робърта Флек спира да пее заради неизлeчимо заболяване

© Reuters

Робърта Флек, изпълнителката на вечния хит Killing Me Softly With His Song, съобщи чрез свой говорител, че страда от неизлечимо неврологично заболяване, поради което "е невъзможно да пее и трудно говори".

Прочутата 85-годишна американска соул и R&B певица и музикант страда от амиотрофична латерална склероза (ALS), известна като заболяване на Лу Гериг.

Не се съобщава кога ѝ е поставена тази диагноза, но е известно, че това е прогресивно развиващо се увреждане на мозъка, водещо до парализа на части от тялото, включително на дишането. Според Асоциацията за мускулна дистрофия страдащите от това състояние живеят три до пет години след диагнозата, но има случаи, в които хората живеят десетилетия.

През 2014 г. майката на страдащ от Лу Гериг организира предизвикателството Ice Bucket Challenge за заливане с кофа ледено студена вода, което прерасна в световен феномен, привлече знаменитости и събра милиони долари за търсене на лек.

Сюзън Кога, нейният мениджър, коментира: "Ще е нужно много повече от ALS, за да бъде заглушена тази икона." През 2016 г. Флек получи инсулт и оттогава се придвижва в инвалидна количка.

"Госпожа Флек планира да продължи активната си музикална и творческа кариера. Нейната сила на духа и радостта, с която прегръща музиката, я издигнаха от скромен произход до международна слава и остават все така жизнени и вдъхновяващи."

Сред хитовете на Робърта Флек са още Feel Like Makin' Love, The Closer I Get To You и The First Time I Ever Saw Your Face. За славата ѝ допринесе избора на песен от Клинт Ийстууд за негов филм от 1971 г. През 1996 г. Killing Me Softly... получи известност сред ново поколение благодарение варианта на групата Fugees и вокала на Лорин Хил. Миналата година списание Rolling Stone включи двете версии сред 500-те най-големи хита на всички времена.

През 2020 г. Флек получи награда "Грами" за цялостен принос към музиката.

Тази седмица в Ню Йорк е премиерата на "Робърта" - пълнометражен документален филм за нея с режисьор Антонио Дамброзио. Догодина ще има преиздаване на Killing Me Softly по повод 50-ата годишнина от излизането на четвъртия ѝ албум.