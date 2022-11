Марая Кери официално не е "Кралицата на Коледа"

Извънредна новина Най-важните новини в момента, в който се случват - директно в имейла Ви.

Опитът на Марая Кери да запази търговска марка "Кралицата на Коледа" беше отхвърлен от Службата за патенти и търговски марки на САЩ, след като компанията й не отговори на оспорването от друга певица - Елизабет Чан, съобщи Би Би Си.

Търговската марка би й дала законното право да попречи на другите да използват заглавието върху музика и стоки, от които момента Кери печели благодарение славата на хита си от 1994 г. All I Want for Christmas Is You.

Кери също се провали в опитите си да използва търговската марка на съкращението QOC и Princess Christmas.

Звездата се превърна в синоним на празничния период след издаването на нейната песен от 1994 г. All I Want for Christmas Is You.

Компанията на Кери Lotion LLC кандидатства за търговската марка yuletide миналата година, което доведе до това, че друга певица, Елизабет Чан, оспори през август опит на компанията на Кери Lotion LLCда блокира право да се нарича "Кралицата на Коледа". Точно така я нарече списание The New Yorker през 2018 г. за това, че издава оригинални празнични записи всяка година в продължение на десетилетие. Тогава тя критикува Кери за опитите "да осребри Коледа".

Чан продължи да твърди, че Кери се е "опитвала да запази израза като търговска марка по всеки възможен начин" от музика, дрехи и алкохол до "маски, нашийници за кучета - това е навсякъде". "Ако изплетете пуловер "Кралицата на Коледа", трябва да можете да го продадете в Etsy на някой друг, за да може той да го купи за баба си", продължи тя. "Това е лудост - ще има такъв обхват."

Компанията на Кери не отговори навреме на съпротивата на Чан, така че търговската марка не беше предоставена, което означава, че плетачите по света могат да продължат, без да се страхуват от нарушаване на коледните авторски права, коментира Би Би Си.