Саудитският престолонаследник получи имунитет по делото за убийството на Хашокжи в САЩ

Саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман се ползва с имунитет в съдебното дело за убийството на бишвия съветник, по-късно колумнист и критик на властта Джамал Хашокжи.

Това заяви администрацията на президента Джо Байдън и незабавно предизвика гнева на завелата делото бивша годеница на Хашокжи, Хатидже Дженгиз. Саудитецът, който в последните години от живота си пишеше за "Вашингтон пост", изчезна след влизането си в консулството на Рияд в Истанбул на 2 октомври 2018 г., а впоследствие бе потвърдена и смъртта му. Принц Мохамед отрече да е знаел.

Американското разузнаване обяви тогава, че разчленяването и убийството на Хашокжи е поръчано лично от принц Мохамед, който фактически управлява кралството от няколко години. Той пое отговорност с аргумента, че вече бе на власт, когато зверството бе извършено.

"Днес Джамал отново почина", написа Дженгиз в "Туитър". "Мислехме, че може би ще има светлина към справедливостта от САЩ, но отново парите бяха на първо място."

Петролът и Русия разтърсват една от най-важните връзки на САЩ в Близкия изток

Дженгиз (другите ищци са активистите от правозащитната организация Democracy for the Arab World Now) не навлиза в подробности, но решението се взима след месеци на напрежение между Вашингтон и Рияд след отказа на Саудитска Арабия да увеличи добива на петрол, за да намали цените в момент на глобална енергийна криза. Това разгневи Вашингтон, който настояваше за обратното, заради риска от по-високи цени на бензина по време на междинните избори.

Решението бе очаквано, макар и отложено. Адвокатите на правосъдното министерство казват, че администрацията на Байдън е "определила, че обвиняемият бин Салман, като действащ глава на чуждо правителство, се ползва с имунитет от юрисдикцията на съдилищата на САЩ в резултат от този пост."

Малко преди последната дата, за която бе насрочено решението за имунитета (преди да бъде отложено), в края на септември принц Мохамед изненадващо бе назначен за премиер.



Активисти също критикуваха решението на администрацията; Байдън някога лично критикуваше Бин Салман, а в кандидатпрезидентската си кампания даваше да се разбере, че заради убийството ще помогне Рияд (който предшественикът му Доналд Тръмп ухажваше) да се превърне в глобален парий и ще спре продажбите на оръжия за кралството.

Байдън дори отказа да разговаря с престолонаследника, когато пое властта. През юли обаче заяви, че иска да "преориентира" отношенията. Юмручният поздрав на двамата лидери бе силно критикуван и в собствената му Демократическа партия.