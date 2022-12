Данъчните декларации на Тръмп разкриват чуждестранните му банкови сметки

© Reuters

Публикуваните в четвъртък данъчни декларации на бившия президент Доналд Тръмп хвърлиха светлина върху неговите бизнес загуби, сложни данъчни планове и данъчни плащания по време на годините му в Белия дом, пише Би Би Си.

Малко вероятно е обаче те да окажат голямо политическо въздействие, докато Тръмп се стреми към президентската надпревара през 2024 г., смятат експерти.

Документите потвърждават, че Тръмп не е плащал федерални данъци през 2020 г. и е платил само 750 долара през 2016 и 2017 г.

Той обаче е платил близо 1 милион долара през 2018 г.



Дълга съдебна битка доведе до оповестяването на документите, а Тръмп разкритикува този ход, предупреждавайки, че той ще задълбочи политическото разделение в САЩ.

Въпреки че няма закон, който да го изисква, по традиция президентите публикуват данъчните си декларации.

Американските президенти получават заплата като всеки друг служител, но много от тях имат доходи и от личните си бизнес и инвестиции.

Публикувани по-рано данни показват, че Тръмп е платил общо 1.1 милиона долара под формата на федерални данъци върху доходите от 2016 до 2019 г., всички от които, с изключение на 1500 долара, са платени за една година. Той не е платил данъци през 2020 г., последната година от президентството му.

Документите показват също, че Тръмп, който е имал международни бизнес отношения, е имал банкови сметки в Ирландия, Обединеното кралство и Китай за периода 2015-2017 г.

От 2018 г. нататък Тръмп съобщава само за сметка в Обединеното кралство."Гардиън" припомня, че по време на президентски дебат през 2020 г. Тръмп беше попитан дали има банкова сметка в Китай. Той каза, че я е закрил, преди да започне кампанията си за Белия дом четири години по-рано.



"Банковата сметка беше през 2013 г. Мисля, че беше закрита през 2015 г.", каза Тръмп. "Мислех да сключа сделка в Китай. Подобно на милиони други хора, обмислях това. Реших да не го правя."

Тръмп обаче съобщава за банкова сметка в Китай в данъчните си декларации за 2015, 2016 и 2017 г.

Става ясно също така, че Службата за вътрешни приходи - федералният орган на САЩ, отговорен за събирането на данъци - не е одитирала Тръмп през първите години от неговото президентство, и е започнала да прави това едва в началото на 2019 г., след като демократите се опитаха да получат достъп до данъчните му регистри.

Мариан Монфорте, професор по счетоводни практики в университета в Сиракуза, смята, че данъчните декларации са много сложни дори за професионалисти.

"Той е типичният бизнесмен и има пръст във всичко", каза тя. "Той започна с недвижими имоти и това създава ниво на сложност между оценките, приходите, загубите и амортизацията. Всичко това означава, че декларациите му имат допълнителен пласт сложност, който може да не видите при други милиардери."

Има ли значение публикуването на декларациите?

Експерти и от двете страни на американския политически спектър смятат, че декларациите няма да окажат голямо влияние върху популярността на Тръмп сред основните му поддръжници.

"Няма да има никакво значение какво е имало вътре, освен всичко, което би било явно законово нарушение", каза Дъг Хей, бивш говорител на Републиканския национален комитет. "Няма поддръжник на Тръмп, който да каже "о, не мога да гласувам за него сега", коментира той.

"Избирателите на Тръмп няма да бъдат трогнати от нищо", каза стратегът на Демократическата партия Амешия Крос.

За тях, "честно казано, не мисля, че това има значение", каза тя, въпреки че избирателите, които все още не са решили за кого ще гласуват - или републиканците, търсещи алтернатива на Тръмп - може да възприемат документите като показващи, че неговият бизнес нюх "всъщност не е това, което той изкарваше".

Ами други президенти?

В някои години Тръмп е плащал много по-малка част от доходите си, отколкото други скорошни президенти. През 2018 г. той и съпругата му са спечелили 24.3 милиона долара коригиран брутен доход. Но той е платил малко под 1 милион долара. В Америка съпрузите подават документите заедно.

В други години, тъй като е отчитал огромни бизнес загуби, данъчната тежест на Тръмп всъщност е била по-голяма от това, което е спечелил на хартия. Например през 2017 г. той е загубил пари, но въпреки това е платил данъци.

За сравнение, облагаемият доход на Барак Обама и съпругата му Мишел Обама е достигнал своя връх през 2009 г., когато те са спечелили 5.5 милиона долара и са платили около 30% под формата на данъци. Повечето от приходите им идват от продажбите на двете книги на Обама - Dreams from My Father и Audacity of Hope.

Тъй като продажбите на книгите му са намалели, облагаемият доход на Обама е намалял значително - през 2015 г. двойката е спечелила едва 447 880 долара, почти всички от неговата президентска заплата, и е платила около 18% от доходите си.