Защо музиката към игри се издигна до собствена "Грами"

Стефани Иконому получи в неделя първата в историята "Грами", специално отделена в категория за музика към видео игри и мултимедия. Тя е автор на саундтрака към игра, в която водещ разработчик е българската Ubisoft Sofia.

Независимо дали става дума за закачливо писукане на чип, мелодиите от метавселената или най-новия актуален ремикс на Super Mario Bros - музиката от видеоигри изглежда безгранична.

Тази година нарастващата популярност на индустрията за видеоигри и годините на лобиране от страна на композиторите на игри бяха отразени в наградите Грами за 2023 г. Академията за звукозапис обяви първата си категория "Най-добър саундтрак за видеоигри и други интерактивни медии".

Петима номинирани се състезаваха на неделните Грами от 70-те оригинални партитури, изпратени за първата година на новата категория.

Успехът на музиката за видеоигри съвпада с общия растеж на световния пазар на игри, който през 2022 г. генерира общи приходи от 184.4 милиарда долара и се очаква да достигне приходи от 211.2 милиарда долара до 2025 г., според компанията за анализ на данни Newzoo.

Спечели Стефани Иконому за Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok, в която водеща роля на разработчици има Ubisoft Sofia.

Индустрията на видеоигрите процъфтя по време на пандемията от COVID-19, тъй като хората все повече се обръщаха към дигиталните забавления по време на принудителното оставане по домовете. "Беше само въпрос на време "Грами" да признаят, че има много саундтраци, произведени за видеоигри и всички те са много добри", каза Кристъфър Тин (един от номинираните) пред "Ройтерс".

Темата на Тин Baba Yetu за играта Civilization IV спечели "Грами" за "Най-добър инструментален аранжимент" през 2011 г., което го направи първата номинирана видеоигра и победител. Саундтракът на Остин Уинтъри (друг от номинираните) за играта Journey беше номиниран за "Най-добър саундтрак за визуални медии" през 2012 г.

"От известно времеидеоигрите предизвикват истински вълни в бизнеса заради нови потоци от приходи ", каза Узиел Колон, който помогна за разработването на новата категория "Грами". "В бъдеще видеоигрите и музиката ще се слеят - това вече се случва."

Въпреки това, музиката от видеоигри не винаги е улучвала всички правилни ноти, за да бъде специално призната за "Грами".

"Музиката за видеоигри отговаря на условията за "Грами" от 1999 г. насам и само един път е била номинирана преди това. Което беше преди десет години. Има хора, които мисля, че са недоволни от това", каза Уинтъри пред "Ройтерс". Той допълва, че видеоигрите изобщо не са били номинирани, когато категорията, в която са попадали, е била "Най-добър саундтрак за филми, телевизия и други медии", тъй като етикетирането им като "Други медии" ги е "маргинализирало" като вид някакви разни други категории.

Но музиката за игри прави пробив чрез технологични иновации и нови възможности за потребителите да я преживеят и почувстват.

Това включва завладяващи концерти на видеоигри на живо, представянето от видеоигри в платформи като YouTube, Twitch, TikTok и Fortnite, ремикси и сътрудничества, добавена и виртуална реалност и дори технология за проследяване на очите.

Иконому каза пред "Ройтерс", че признанието на "Грами" е потвърждение, че музиката от видеоигри оформя "музикалния пейзаж на обществото".

Беър Маккрийри (трети от номинираните), който е композирал музика за популярни сериали като Battlestar Galactica, The Walking Dead и The Lord of the Rings: The Rings of Power, вярва, че композирането за игри, филми и телевизионни предавания не е толкова различно.

"За мен историята и темата са универсални", каза той пред Ройтерс.

И все пак той каза, че видеоигрите имат уникални предизвикателства за композиторите, защото са интерактивни преживявания, вместо просто да бъдат наблюдавани от публиката.

Музиката трябва да "работи в уникален технически капацитет, отвъд просто това да е поддържащ разказ", добави той.

Сътрудничеството с разработчици на игри и аудио екипи дава информация за способността му да пише музика, която може да бъде безпроблемно интегрирана във видео игра. "Това е тясно сътрудничество, различно от всичко друго в развлекателната индустрия", каза Маккрийри.