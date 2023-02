Китайци ще строят магистралата между Босна и Сърбия

© Reuters

Консорциум от китайски компании и правителството на автономната сръбска република в Босна сключиха в четвъртък сделка за заем от 350 милиона марки (190.5 милиона долара) за изграждането на участък от северна магистрала, свързваща региона със Сърбия.

China Overseas Engineering Group Co Ltd. и China Tiesiju Civil Engineering Group Co Ltd., с помощта на China Construction Bank, ще планират, построят и финансират 17-километровия участък между Бръчко иБиелина, каза министър-председателят на Република Сърбия Радован Вискович, цитиран от Ройтерс.

Република Сръбска иска да построи модерна магистрала, свързваща по-голямата част от нейната територия със Сърбия - неин политически съюзник и най-голям търговски партньор.

Тя се обърна към китайски инвеститори, след като Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) отказа да подкрепи проекта, който според нея не е от жизнено значение, пише Ройтерс.

15-годишният заем ще има тригодишен гратисен период и петгодишна гаранция, каза Вискович, който отказа да предостави подробности за заема, като каза, че зависи от китайските партньори.

Финансирането за участъка от магистралата, планиран да свърже главния град на региона Баня Лука със сръбската столица Белград, не включва ДДС.

През август регионалното правителство подписа сделка за 650 милиона марки с China State Construction Engineering Corp. Ltd. за изграждане на 33-километров участък от същата магистрала в Северна Босна.

Босна и Херцеговина получи статут на кандидат за членство в ЕС през декември почти седем години, след като подаде молба за това в Брюксел, но не е започнала преговори.