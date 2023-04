Войната за кабелите: Как САЩ и Китай се борят кой да строи и контролира интернет под водата

Всичко започва просто като бизнес: огромен частен договор за един от най-модерните подводни оптични кабели в света. Той се превърна в една от победите в нарастващата прокси война между Съединените щати и Китай за технологии, които биха могли да определят кой ще постигне икономическо и военно господство за десетилетия напред.

През февруари американската компания за подводни кабели SubCom LLC започна да полага такъв по морското дъно на стойност 600 милиона долара за пренос на данни от Азия до Европа, през Африка и Близкия изток, със супер бързи скорости. Дължината му е над 12 хил. морски мили.

Този кабел е известен като "Югоизточна Азия-Близък Изток-Западна Европа 6" или накратко SeaMeWe-6. Той ще свърже дузина държави, докато се извива от Сингапур до Франция, пресичайки три морета и Индийския океан. Предвижда се да бъде завършен през 2025 г.

Това беше проект, който се изплъзна на Китай буквално между пръстите.

Китайска компания, която бързо се наложи като сила в индустрията за изграждане на подводни кабели - HMN Technologies Co Ltd - беше на ръба да измъкне този договор преди три години. Клиентът на кабела беше консорциум от повече от дузина световни фирми. Три от държавните доставчици на Китай - China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited и China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom) - бяха поели ангажимент за финансиране като членове на консорциума, който включва също базираната в САЩ Microsoft Corp и Френската телекомуникационна компания Orange SA, според описанието на шестима души, участващи в сделката.