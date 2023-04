Кецове с автограф бяха продадени за рекордните $2.2 млн.

© Sotheby's Кецовете за над 2 млн. долара. Подобен чифт на Майкъл Джордан бе продаден преди време на търг за по-малко от 380 000 долара.

Кецове Air Jordan XIII с подписа на баскетболната легенда Майкъл Джордан бяха продадени на търг за рекордните 2.2 милиона долара. Така новият собственик на обувките, които Джордан носи на финалите на NBA през 1998 г., счупи рекорда на прототипа Nike Air Yeezy 1, за който през 2021 г. бяха платени 1.8 млн. долара заедно с таксите.

Според тръжната къща "Сотбис" (Sotheby's) кецовете са от мача между "Чикго Булс" и "Юта Джаз", след който Джордан ги подписал (както и кутията за тях) и ги подарил на едно от момчетата, които прибират топки, излезли от игралното поле. Чифтът излиза на търг за пръв път.

Nike Air Yeezy 1 яха носени от Кание Уест при изпълнението му на церемонията за връчване на наградите "Грами" през 2008 г.

Christie's sold a pair of signed Air Jordan low XIII sneakers, worn by Mr. Jordan during Game 5 of the finals during his "Last Dance" season for $378,000-less than one-fifth the price of the Jordans sold Tuesday.