В Судан е под заплаха износ, без който водещи компании "не могат да съществуват"

© Reuters

Избухването на конфликта в Судан накара международните производители на потребителски стоки да се надпреварват да укрепят доставките на гума арабика, един от най-търсените продукти в страната и ключова съставка в какво ли не - от газирани напитки до бонбони и козметика.

Около 70% от световното предлагане на гума арабика, за която има малко заместители, идва от акациевите дървета в района на Сахел, който минава през третата по големина страна в Африка, разкъсана от сражения между армията и паравоенни сили.

Предпазливи заради постоянната несигурност на Судан, компании, зависими от продукта, като Coca Cola и Pepsico, отдавна са натрупали запаси, като някои поддържат стойност между три и шест месеца, за да не закъсат, казаха износители и източници от индустрията пред "Ройтерс".

Предишните конфликти обаче са били съсредоточени в отдалечени региони като Дарфур. Този път столицата Хартум замря в сраженията, които избухнаха на 15 април, парализираха икономиката и прекъснаха основните комуникации. "В зависимост от това колко дълго ще продължи конфликтът, може да има последици за готовите стоки на рафта - маркови стоки, произведени от известни имена", каза Ричард Финеган, мениджър доставки в Kerry Group, доставчик на гума арабика за повечето основни храни и напитки фирми.

Турски самолет е обстрелван в Судан, боевете продължават въпреки примирието

Финеган изчисли, че настоящите запаси ще се изчерпят след пет до шест месеца, мнение, повторено от Мартин Бергкамп, партньор в холандския доставчик FOGA Gum, който изчисли между три до шест месеца. Cloetta AB, шведски сладкар, който произвежда таблетки за смучене Lakerol, които използват гума арабика, има "достатъчни" запаси от съставката, каза говорител в имейл.



Световното производство на гума арабика е около 120 хил. тона годишно, на стойност 1.1 млрд. долара, според оценки, цитирани от Kerry Group. Повечето се намират в "гумения пояс", който се простира на 500 мили от източната до западната част на Африка, където обработваемата земя среща пустинята, включително в Етиопия, Чад, Сомалия и Еритрея.

"Не могат да съществуват без гума арабика"

Дванадесет износители, доставчици и дистрибутори, с които "Ройтерс" се свърза, казаха, че търговията с гума арабика, която помага за свързването на съставките на храните и напитките, е спряла. Точно сега е "невъзможно" да се набави допълнителна гума арабика от селските части на Судан поради сътресенията и задръстванията по пътищата, каза Мохамад Алнур, който управлява Gum Arabic USA, която продава продукта на потребителите като здравна добавка.

Kerry Group и други доставчици, включително шведската Gum Sudan, казаха, че комуникацията с контактите на място е трудна и Порт Судан - откъдето се доставят продуктите - дава приоритет на цивилните евакуации. "Нашите доставчици се борят да осигурят необходимите стоки поради конфликта", каза Джинеш Доши, управляващ директор на Vijay Bros, вносител, базиран в Мумбай. "Както купувачите, така и продавачите не знаят кога нещата ще се нормализират."

Алуалид Али, който е собственик на AGP Innovations Co Ltd, бизнес за износ на гума арабика, каза, че клиентите му търсят алтернативни страни за доставка на гума арабика. Той каза, че продава гума арабика на Nexira SAS, базирана в Руан, Франция, и базираната в Уестчестър, Илинойс Ingredion Inc, два основни доставчика на съставки за производители на продукти като храна за домашни любимци, газирани напитки и хранителни блокчета. Говорител на Ingredion каза в имейл: "Имаме проактивни мерки в нашия бизнес, за да гарантираме непрекъснатостта на доставките за нашите клиенти."

PepsiCo отказа да коментира проблемите с веригата за доставки и стоките, докато Coca-Cola не върна искане за коментар. "Що се отнася до компании като Pepsi и Coca-Cola, те не могат да съществуват без гума арабика във формулите си", каза Дани Хадад, директор маркетинг и развитие на Agrigum, глобален топ десет доставчик.

В производствения си процес компаниите за храни и напитки използват изсушена чрез пулверизиране версия на гума арабика, която е на прах, казаха източници от индустрията. Въпреки че производителите на козметика и печат може да могат да използват заместители, няма алтернатива на гума арабика в газираните напитки, където тя предотвратява отделянето на съставките.

Париж изпраща фрегата да прибере чужденци от Судан, боевете се ожесточават

За значението ѝ за индустрията на потребителските стоки свидетелства фактът, че гума арабика е освободена от санкциите на САЩ срещу Судан от 90-те години на миналия век както защото е критична стока, така и поради страх от създаване на черен пазар. Суданските номади изцеждат камъчеста гума арабика с кехлибарен цвят от акациевите дървета, която след това се рафинира и опакова в цялата страна. Това представлява препитанието на хиляди хора, а по-скъпият сорт може да струва около 3000 долара на тон, според Gum Sudan.

Има по-лошо качество, по-евтина дъвка извън Судан, но предпочитаната съставка се намира само в акациевите дървета в Судан, Южен Судан и Чад, каза Алнур. Fawaz Abbaro, генерален мениджър на Savannah Life Company в Хартум, каза, че има поръчки за покупка и планове да изнесе 60 до 70 тона гума арабика, но се съмнява, че ще успее поради конфликта. "Не е стабилно дори за получаване на храна или напитки. Няма да е стабилно за бизнес", каза Абаро. "Цялата търговия ще закъса за момента."