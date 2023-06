Нови кадри от въздуха показват кораба с мигранти, часове преди да потъне край Гърция

Европейската агенция за гранична и брегова охрана ("Фронтекс") публикува кадри, заснети от въздуха, на които се вижда потъналия край Гърция кораб с мигранти часове преди да потъне.

На кадрите се вижда как на палубата на малкия плавателен съд има много хора. Корабът потъна на 14 юни. 104 души бяха спасени, а някои от оцелелите разказаха, че на борда е имало между 750 и 800 души.

Гръцкият вестник "Катимерини" публикува в неделя протокол от доклад, от който става ясно, че от гръцките патрули са предложили помощ на препълнения рибарски кораб два часа преди касатрофата. Предложението им обаче било отхвърлено. "Приближихме кораба, за да проверим в какво състояние са той и пасажерите и да предложим помощ", казва пред "Катимерени" капитан от гръцката брегова охрана, чието име не е цитирано. Но от кораба се чули възгласи като "No Help" и "Go Italy" - целта им била Италия.

Оттам нататък гръцките патрули информирали спасителния център и последвали рибарския кораб на дистанция от 200 метра. В 1.40 часа той отново спрял и започнал да се накланя, пасажерите започнали да викат. Плавателният съд потънал само за минута на място, където дълбочината на Средиземно море е 5000 метра.