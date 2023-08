Учени възпроизведоха песен само по 10-годишен запис на мозъчни вълни

© 2023 Bellier et al Илюстрация към статията, показваща разположението на електроди по време на експеримента.

Учени обявиха, че са успели за възпроизведат хит на "Пинк Флойд" на базата на мозъчните вълни и твърдят, че това е първият случай на реконструиране на песен от запис на активност на централния мозък.

Изследователите от Университета на Калифорния в Бъркли съобщиха в научна публикация, че с помощта на изкуствен интелект са декодирали сигналите от мозъците на 29 пациенти, подложени преди десетилетие на операция за епилепсия, по време на която им е пускана песента Another Brick In The Wall, Part 1 от легендарния албум "Стената" от 1979 г.

В статията в PLOS Biology пише, че рефренът All in all it's just another brick in the wall е разпознаваем във възстановката, а ритъмът е абсолютно същият.







Екипът смята, че откритието им помага да се "преведат" сигнали от мозъка не само като думи, но и да бъдат превърнати в човешка реч с нейния ритъм, мелодика, интонация, акценти по време на говоренето - все неща, които не се предават само със самите думи.

Известно е - най-вече от случая с покойния физик Стивън Хокинг - че има апаратура, помагаща на парализирани хора (например, страдащи от амиотрофична латерална склероза) да комуникират вокално. Но тя звучи като робот и не предава емоционалното съдържание на този говор.

Активността на мозъка е записвана с помощта на общо 2668 електрода, от които 347 са специално свързани с музиката. Електроенцефалограмите от 2012 г. са имали за цел да се открият местата в централния мозък, предизвикващи тежки припадъц, като пациентите доброволно са се съгласили да участват и в експеримент, при който им пускат говор и музика. Предишни проучвания на базата на тези експерименти дадоха на учените достатъчно данни, за да реконструират отделни думи, но трябваше да мине десетилетие и да се появи изкуствен интелект, за да бъде възпроизведен откъс от песен.

Така те открили и нов дял на мозъка, в който се формира ритъма - в случая е реагирал наритъма на китарата. Друго откритие е, че част от мозъчната кора, свързана с чуването (намира се точно зад и малко над ухото) реагира на глас или на синтезатор, докато друга - на пеене като при разпяването на изпълнители. Освен това според екипа обработката на говорора става предимно в лявото полукълбо, докато с музиката се занимава по-скоро дясната.