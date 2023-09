Rolling Stones ще представят днес първия си албум от 18 години

© Reuters

Групата "Ролинг стоунс (The Rolling Stones) ще обяви днес първия си от 18 години албум с оригинална музика, който се казва Hackney Diamonds.

Мик Джагър, Кийт Ричардс и Рони Ууд ще бъдат интервюирани от американския телевизионен водещ Джими Фалън в Хакни, квартал в Източен Лондон, като разговорът ще бъде излъчван в YouTube от 16:30 часа българско време:

Групата, създадена преди повече от шест десетилетия, обяви "нов албум, нова музика, нова ера" в "Екс" (бивша Twitter), като подробности ще бъдат разкрити днес.

Музикалните фенове очакваха съобщението, откакто загадъчна реклама се появи в местен вестник миналия месец, с препратки към някои от най-големите песни на групата и името на новия албум.

Откъси на нова песен, Don't Get Angry With Me (Не ми се сърди), бяха публикувани на 1 септември на специален уебсайт, наречен don'tgetangrywithme.com. По някаква ирония сайтът ядосва мнозина от почитателите на групата или просто любопитни, защото заради претоварване се зарежда много бавно или блокира.

Албумът ще бъде първият след смъртта на барабаниста Чарли Уотс през август 2021 г. Кийт Ричардс каза пред списание Rolling Stone миналата година, че предстоящият проект на групата ще включва последните записи от Уотс, заместен вече от Стив Джордан.

"Ролинг Стоунс" изненадваха с парчето Living in a Ghost Town през април 2020 г., когато Covid-19 обхвана планетата. По-късно Джагър каза, че пандемията е прекъснала процеса на завършване на пълен албум.