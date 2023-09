Рупърт Мърдок се пенсионира, синът му поема медийната империя

© Reuters Рупърт Мърдок (вляво) ще предаде медийната си империя на сина си Лаклан, който вече управлява "Фокс"

Медийният магнат Рупърт Мърдок ще се оттегли от поста председател на борда на директорите на корпорациите Fox Corp. и News Corp. през ноември 2023 г., съобщава американският тв канал CNBC, позовавайки се на прессъобщения от двете компании.

Очаква се 92-годишният предприемач да поеме поста на почетен председател на двете корпорации през ноември. Той ще бъде наследен на върха от 52-годишния си син Лаклан Мърдок, който ще стане едноличен председател на News Corp и главен изпълнителен директор и изпълнителен председател на Fox Corp.

В писмо до служителите Рупърт Мърдок отбеляза, че и двете корпорации са стабилни, както и собственото му здраве, и обеща да продължи да участва в работата и на двете, но в различна роля. Той също така отбеляза, че в момента борбата за свобода на словото и свободата на мнение е станала по-интензивна от всякога.

Лаклан Мърдок публикува отделно изявление в чест на 70-годишната кариера на баща си в медийния бизнес.

Мърдок наследява медийните активи на баща си през 1952 г., когато самият той е на 21 години. В продължение на няколко десетилетия той изгради медийна империя, която обхваща Австралия, Обединеното кралство и САЩ. През 1979 г. основава News Corporation. През 2012 г. в резултат на реорганизацията се появиха нови медийни холдинги - News Corp. и 21st Century Fox. През 2019 г. The Walt Disney Company придоби 21st Century Fox, образувайки Fox Corporation.

През 1969 г. Мърдок придоби британския вестник News of the World, основан през 1843 г., превърна го в таблоид и го затвори през юли 2011 г. на фона на скандал, при който се оказа, че журналистите на изданието са подслушвали гласовите съобщения на телефоните на героите на техните репортажи.

CNBC отбелязва, че оставката на Мърдок ще се случи година преди президентските избори в САЩ, и припомня, че News Corp. притежава влиятелния вестник "Уолстрийт джърнъл" (The Wall Street Journal), а Fox Corporation - консервативните телевизионни канали "Фокс нюз" (Fox News) и "Фокс бизнес" (Fox Business).

Мърдок притежава още британските вестници "Сън" (The Sun) и "Таймс" (The Times), австралийските "Дейли телеграф" (The Daily Telegraph), "Хералд сън" (Herald Sun and Australian), американския "Ню Йорк пост" (New York Post) и издателската къща "Харпър Колинс" (HarperCollins).

Би Би Си цитира журналиста от сп. "Венити феър" Брайън Стелтер, според когото Лаклан Мърдок е дори по-консервативен в убежденията си от баща си, така че не може да се очаква промяна в редакционната политика на притежаваните от семейството медии.