Чарлз Кох е дарил $5 млрд. в акции на две организации с нестопанска цел

През изминалите четири години председателят и изпълнителен директор на Koch Industries Чарлз Кох е прехвърлил 5,3 млрд. долара от акциите на конгломерата без право на глас на обща стойност 125 млрд. долара (от продажби през 2022 г.) на две нестопански организации. 16-ият най-богат човек в Америка с лично състояние от 54,5 млрд. долара е направил това разкритие в интервю за Forbes. Изданието изчислява, че тези акции представляват около1/10 от 42-процентния дял, притежаван от Кох.

Един от 25-те най-щедрите филантропи в Америка и убеден либертарианец, Чарлз Кох е дарил около 1,8 млрд. долара за благотворителност с фокус върху образованието, намаляването на бедността и реформирането на правосъдната и емиграционната система. (Без в тази сума да са калкулирани даренията му, които все още не са разпределени от свързани организации с нестопанска цел),

По-голямата част от тези пари са трансферирани чрез неговата мрежа с нестопанска цел Stand Together (известна преди като "Мрежата на Кох"), която включва и съществуващата почти две десетилетия Americans For Prosperity - организация, претендираща да работи на ниво най-близко до гражданите (grassroot), която харчи десетки милиони годишно за публични политики и политика.

"Искам всичко, което имам, освен за семейството ми, да отиде за тези усилия", казва Кох. "Stand Together е най-добрата организация, която съм виждал да прави това. Те са иновативни, принципни и ефективни в помагането на хората да променят живота си и в постигането на промени в политиката - повече на щатско, отколкото на федерално ниво, защото подобряването на каквото и да било там е много трудно."

Той обаче не подарява акциите на компанията си директно на Stand Together. Вместо това е избрал групи, които поддържат мрежата и на които е позволено да участват директно в политически кампании и да извършват неограничено лобиране по социални въпроси (стига това да не са основните им дейности).

Миналата година Кох е дарил 4,3 млр.д долара от своите акции на Koch Industries на новосъздадената организация с нестопанска цел тип 501(c)4 по американското законодателство Believe in People. Организацията е кръстена на книгата му от 2020 г. Believe in People: Bottom-Up Solutions For a Top-Down World. Съществуването на тази органзация и дарението на Кох излизат наяве за пръв път едва сега чрез интервюто, което се е сългасил да даде за Forbes.

Организация за социално подпомагане, която набляга на овластяването на хората да "достигат своя потенциал", Believe in People се управлява от лица, които са много близки до Чарлз: съизпълнителният директор на Koch Industries Дейв Робъртсън; Браян Хукс, главен изпълнителен директор на Stand Together и съавтор на последната книга на Кох; и синът на Кох - Чейс. Чейс е основател и главен изпълнителен директор на Koch Disruptive Technologies и основател на дъщерните дружества на Stand Together за рисков капитал и дейности, свързани с музика.

През 2020 г. Кох даде 975 млн. долара от акциите на своята компания на друга НПО тип 501(c)4 с подобна мисия, наречена CCKc4. Това са инициалите на неговия 46-годишен син, Чарлз С. Кох, наричaн Чейс, който управлява организацията.

За разлика от традиционните организации с нестопанска цел 501(c)3, каквито са и частните благотворителни фондации, финансирани от най-благосъстоятелните, C4 може да притежава цяла компания с нестопанска цел за неопределено време, стига тези дейности да поддържат основната й цел. Този тип организация може да облагодетелства частни лица; да се ангажира с неограничено лобиране по социални въпроси; и да се намесва пряко в политиката.

През 2015 г. Конгресът освободи даренията за C4 от федералния данък върху даренията в размер на 40% - законодателна промяна, за която има заслуга и лобист на Кох. В последствие редица други милиардери дариха компаниите си на организации тип C4. Най-известният от тях може би е основателят на Patagonia Ивон Шуинар, който прехвърли всичките си акции без право на глас на търговеца на облекло и екипировка на открито към фокусирания върху околната среда Holdfast Collective през септември 2022 г. По това време Patagonia е оценена на около 3 млрд. долара.

Подаръкът на Кох от 4,3 млрд. долара за Believe in People е най-голямото публично оповестено дарение за организация с нестопанска цел тип C4. Трудно е да се установи къде са отишли даренията на Кох, пише Мат Дурът за Forbes - човекът, интервюирал Кох. Досега повечето от 254-те милиона долара безвъзмездни средства, предоставени от Believe in People и CCKc4 през трите години от 2020 до 2022 г., са отишли за Stand Together. Но тази мрежа е лабиринт от организации с нестопанска цел C3 и C4, които също набират пари от бизнесмени с подобно мислене. Това затруднява проследяването на подаръците на Кох до крайните им получатели.

Данъчните декларации, прегледани от Forbes (включително проектодекларации за 2022 г.), разкриват, че безвъзмездните средства, предоставени от Believe in People и CCKc4, са предназначени за обща оперативна подкрепа. На получателите е забранено да харчат средствата за политика, но лобирането е разрешено.

Междувременно Stand Together на Кох се застъпи за легализирането на марихуаната в много щати; за законопроекта Right to Try Act от 2018 г., който помага на терминално болни пациенти да получат достъп до експериментални лекарства; и за отмяната на изискванията за професионално лицензиране в 12 щата. И трите са примери за успешни кампании от страна на организацията.

В първите дни на пандемията Stand Together си партнира с главния изпълнителен директор и съосновател на фирмата за разплащания Stripe Патрик Колисън, с властите на Чикаго и с организацията с нестопанска цел UpTogether, бореща се с бедността, за да предостави парична помощ, прехвърляйки повече от $100 млн. в банковите сметки на семейства в нужда. Stand Together е значим финансов поддръжник и на Khan Academy - популярна в цял свят платформа за безплатни онлайн образователни курсове. Бил Гейтс, Джон Доер и Илон Мъск сред останалите донори на Khan Academy.

"Установих, че са много внимателни и искрени хора, които се опитват да правят добро по света", коментира основателят на Khan Academy Сал Хан за семейство Кох. "Очевидно не всеки на планетата одобярва всеки един от техните вектори за това как искат да правят добро. Но се връщам в Сан Франциско и казвам на приятелите си: "Знаете ли кой върши много работа в реформата на наказателното правосъдие? Семейство Кох." И те казват "Наистина ли?" Честно казано, това, което те правят там, е повече от почти всеки друг, когото познавам."

Според Кох фокусът на Stand Together отново се измества в посока публични политики за сметка на политиката, след неуспешен експеримент с партийно застъпничество. В момента комитет за политически действия, свързан с Americans for Prosperity (AFP Action), се противопоставя както на Тръмп, така и на Байдън, като част от по-широко усилие за регистриране на повече избиратели и избиране на по-добри кандидати.

Това, което според мен е много опасно, много разрушително за страната ни, е, че и двете партии стават все по-авторитарни. Чарлз Кох

Като подчертава, че не взема решенията в AFP или AFP Action, Кох заявява, че "ако искате да подобрите обществената политика, е важно да се занимавате с политика, защото политиците са тези, които правят политиките. Но работата, с която сме ангажирани, когато става въпрос за политика, макар и важна, никога не е била повече от 10% от това, което общността на Stand Together е правила."

Кой е Чарл Кох

Чарлз Кох разговаря с Алън Мъри, редактор на Fortune11 юли 2016: Аспен, Колорадо

Чарлз Кох е крупен индустриалец, председател и главен изпълнителен директор на Koch Industries - един от най-големите частни конгломерати в Съединените щати. Koch Industries обединява холдинги в областта на енергетиката, химикалите, производството и др. По данни на Zippia годишните приходи на Koch Industries за 2022 г. са в размер на $115 млрд. За конголомерата работят 100 000 служители, а съотношението приходи/служител е 1,15 млн. щатски долара.

Чарлз и покойният му брат Дейвид (който почина през 2019 г.) са видни фигури в американската политика и бизнес от няколко десетилетия. Братята Кох са известни със своите либертариански и консервативни политически убеждения и са използвали огромното си богатство за подкрепа на различни политически и филантропски каузи.

Поддръжниците на братя Кох припознават в тях защитници на принципите на свободния пазар и ограничената държавна намеса. Те са дарили значителни суми пари на мозъчни тръстове, групи за застъпничество и политически кандидати, които споделят техните възгледи по икономически и регулаторни въпроси. Критиците им, от друга страна, твърдят, че политическите дейности на Кох са устремени към оказване на влияние на политиката по начини, които облагодетелстват техните бизнес интереси и богатия елит за сметка на по-широкото население. Виждането е, че те допринасят за нарастващото влияние на парите в политиката и насърчават политики, които вредят на околната среда и на американската работническа класа.

Сред основните противоречия, свързани с братята Кох и Koch Industries, са:

Политическо влияние: В миналото братята Кох са били основни донори на консервативни и либертариански каузи, оказвайки неправомерно влияние в политиката, особено в области като политиките за изменение на климата и дерегулацията.

Те често са подкрепяли републикански кандидати за различни политически длъжности, включително членове на Конгреса, губернатори и щатски законодатели. Дарили са значителни суми на либертариански мозъчни тръстове и групи за застъпничество, като Cato Institute и Reason Foundation - организации, които насърчават икономиката на свободния пазар и индивидуалните свободи. По време на възхода на движението "Чаено парти" в началото на 2010 г., братята Кох бяха свързани с предоставянето на финансова подкрепа на различни кандидати и групи от това движение, борещо се за намаляване на правителствените разходи и данъците, намаляване на бюджетния дефицит и държавния дълг.

Околна среда: Koch Industries е първостепенен актьор в индустрията за изкопаеми горива, като пренебрегва въздействието ѝ върху околната среда и изменението на климата.

Трудови отношения: Критикувани са трудовите практики на Koch Industries в някои от техните филиали.

Обвинения в престъпна дейност: Koch Industries многократно е ставала обект на обвинения и съдебни искове, вкл. за нарушения на законите за опазване на околната среда. Резултатите от тези случаи включват подписване на споразумения, налагане на глоби и поети ангажименти от страна на компанията за справяне с екологични и регулаторни проблеми. Така например през 1999 г. Koch Industries и Koch Petroleum Group, нейно дъщерно дружество, стигат до споразумение да изплатят 20 млн. долара за неразрешени емисии на токсичния химикал бензол в едно от съоръженията им в Корпус Кристи, Тексас. Споразумението включва глоби и финансиране на екологични проекти.

Koch Pipeline Company, която е подразделение на Koch Industries, се съгласява да плати неустойки и да предприеме коригиращи действия за отстраняване на нарушения във връзка с множество петролни разливи и проблеми по тръбопроводи в няколко щата, в т.ч.я Тексас, Канзас и Луизиана.

